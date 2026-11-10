Παγκόσμια πρωτοτυπία!

Ο προβληματισμός στη Νέα Σαλαμίνα και την Ομόνοια Αραδίππου για τους Λόπεθ και Οκκά αντίστοιχα ήταν δεδομένος και πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Την Παρασκευή λοιπόν (06/11) η ομάδα της Αμμοχώστου έκανε επική ανατροπή καθώς από το 0-2 πήρε τη νίκη με 3-2 και όλοι ίσως πίστεψαν πως ο Λόπεθ πήρε... παράταση.

Πάντως, ο Κύπριος κόουτς πλήρωσε το μάρμαρο την αμέσως επόμενη μέρα της ήττας. Ο Ισπανός, το πλήρωσε... σήμερα καθώς αποτελεί παρελθόν από τη Νέα Σαλαμίνα. Σπάνια συμβαίνει να φεύγει προπονητής νικητών ΚΑΙ ηττημένων!