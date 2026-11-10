Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (10/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Cytavision Sports 5
14:00 ΑΤΡ 250 - Stockholm
Cytavision Sports 6
16:00 Bόλεϊ: Τολούζ - Πλόβντιβ
Cablenet Sports 1
22:00 C.L (γ): Ρόμα - Σερβέτ
Cablenet Sports 2
19:45 C.L (γ): Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί FC
22:00 C.L (γ): Παρί ΣΖ - Μπάγερ
Cablenet Sports 3
19:45 C.L (γ): Χάκεν - Τσέλσι
22:00 C.L (γ): Ίντερ - Μαν. Σίτι
Νοvasports Prime
19:00 Μπάσκετ: Μπαλκάν - ΠΑΟΚ
Νοvasports 4
20:30 Μπάσκετ: Μπουργκ - Μπούντοσνοστ
Νοvasports 5
21:30 Μπάσκετ: Μανρέσα - Μπόσνα
Νοvasports Start
21:00 Μπάσκετ: Ροστόκ - Τσεντεβίτα