Κέρδη, ανάσες και... πονοκεφάλοι

Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα στην Ομόνοια ενόψει της διακοπής που ακολουθεί. Αφ' ενός η ομάδα της πρωτεύουσας έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο μια κοπιαστική περίοδο η οποία συμπεριλάμβανε οκτώ αγώνες και δύο ταξίδια σε διάστημα 30 ημερών (!), αφετέρου τα αγωνιστικά προβλήματα δεν λείπουν από το μπλοκάκι του Μπεργκ. Το παιχνίδι με την Ανόρθωση είχε σαφώς πρόσημο θετικό μετά το 2-0 στη Λάρνακα, καθώς η ομάδα της πρωτεύουσας έπαιξε όσο... έπρεπε, κλείδωσε ένα σημαντικό τρίποντο που τη διατηρεί σε τροχιά κορυφής (-2) και μπορεί να πάρει ανάσες με μεγαλύτερη... ευκολία.

Το μεγαλύτερο κέρδος ήταν η επιστροφή του Ακιντόλα η οποία συνοδεύτηκε με ασίστ και γκολ. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή στον οποίο στηρίζει πολλά η Ομόνοια, ειδικά στην παρούσα φάση που ο ίδιος είναι απαλλαγμένος από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και εντελώς υγιής. Απ' εκεί και πέρα, η σταθερά καλή παρουσία του Ντιονί, λύνει τα χέρια της τεχνικής ηγεσίας.

Σκόραρε σε τρίτο σερί παιχνίδι, οι κινήσεις του τόσο χωρίς όσο και με τη μπάλα βοηθούν σε όλη την επιθετική λειτουργία και πρόκειται για επιτυχία του Μπεργκ, η ευκολία με την οποία... κούμπωσε στο πλάνο του. Φυσικά, περιθώρια βελτίωσης πάντα υπάρχουν, καθώς η δυστοκία σε κάποια παιχνίδια (όπως στην πρόσφατη ήττα με την ΑΕΚ), αφορούν και τον ίδιο!

Εν αναμονή...

Στο αγωνιστικό, τα προβλήματα και τα ερωτηματικά αφορούν τους εξής: Μπάλκοβετς και Κακουλλής τέθηκαν νοκ άουτ από τις εθνικές τους, έτσι αρχές της επόμενης εβδομάδας θα μπορούν να λεχθούν περισσότερα για την επανέναρξη. Το ίδιο ισχύει και για τον Νεγκό. Όσον αφορά τον Ντουβέρν αισθάνθηκε μικροενοχλήσεις στο ντέρμπι με την Ανόρθωση και εντός της ημέρας θα διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Δεδομένα εκτός ο Χρίστου.