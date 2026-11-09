Χάνει Αντίνο με Ατρόμητο ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες (8/11) τον Ηρακλή, με 2-1 και ανατροπή στο «Καυτατζόγλειο», παραμένοντας μόνος πρώτος στην βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, το «τριφύλλι» «έχασε» λόγω της συγκεκριμένης αναμέτρησης τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες.

Ως εκ τούτου, ο Αργεντινός εξτρέμ δηλώθηκε από τον Τζέικομπ Νίστρουπ να εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του στο εκτός έδρας ματς του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο.

Παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου, στις 17:00, για την 12η αγωνιστική.