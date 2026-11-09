Ζίβκοβιτς: Έπιασε τον Αναστόπουλο στα 9 γκολ και κυνηγά τον Σιδέρη στα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού

Ο Άντριγια Ζίβκοβιτς έχει μετατρέψει τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό σε μία από τις αγαπημένες του συνήθειες. Το γκολ του στο 1-1 του ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» δεν χάρισε τελικά το τρίποντο στον «Δικέφαλο», έδωσε όμως στον Σέρβο αρχηγό μία ακόμη σημαντική θέση στην ιστορία των συγκεκριμένων ντέρμπι.

Ο 30χρονος έφτασε πλέον τα 9 γκολ σε 27 αναμετρήσεις απέναντι στους Πειραιώτες, κάτι που σημαίνει ότι σκοράρει κατά μέσο όρο μία φορά ανά τρία παιχνίδια. Παράλληλα, έχει προσφέρει και 10 ασίστ, μετρώντας συνολικά 19 άμεσες συμμετοχές σε γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό. Από τα εννέα τέρματά του, τα πέντε έχουν σημειωθεί στην Τούμπα και τα τέσσερα στο Φάληρο.

Πλέον ο Ζίβκοβιτς έχει πιάσει τον Νίκο Αναστόπουλο στα 9 γκολ στα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού, ανεβαίνοντας ακόμη ψηλότερα στη σχετική ιστορική λίστα. Μπροστά του βρίσκεται ο μεγάλος Γιώργος Σιδέρης, ο οποίος είχε σταματήσει στα 12 γκολ και αποτελεί πλέον το μεγάλο ορόσημο που μπορεί να κυνηγήσει ο Σέρβος στα επόμενα μεταξύ τους παιχνίδια.

Για τον ΠΑΟΚ, πάντως, ο Ζίβκοβιτς έχει ήδη γράψει ιστορία. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ των «ασπρόμαυρων» απέναντι στον Ολυμπιακό, έχοντας αφήσει πίσω του τρεις εμβληματικές μορφές του συλλόγου. Οι Γιώργος Κούδας, Ανέστης Αφεντουλίδης και Γιώργος Σκαρτάδος είχαν σημειώσει από επτά γκολ απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Το ακόμη πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι καμία άλλη ομάδα στην καριέρα του δεν έχει δεχθεί περισσότερα γκολ από τον Ζίβκοβιτς. Απέναντι στον Παναθηναϊκό έχει σκοράρει επτά φορές, ενώ μετρά από πέντε γκολ κόντρα σε ΑΕΚ και Αστέρα.

sport-fm.gr