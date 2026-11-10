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Χατζηγιοβάνης: «Με σόκαρε το σκάνδαλο της Παιδικής Χαράς, αλλά εμένα με ένοιαζε να σωθεί ο Δημήτρης-Όθωνας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή στο All In ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας

Συγκίνησε και πάλι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, μιλώντας για την περίπτωση του Δημήτρη-Όθωνα. Ο 29χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας, ο οποίος ράγισε καρδιές μιλώντας πρόσφατα στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ, στέλνοντας ξεχωριστό μήνυμα από το βήμα, αναφέρθηκε μέσω του All In του ΣΚΑΪ στο συγκεκριμένο γεγονός. Όπως και στην είδηση-σοκ με το σκάνδαλο της «Παιδικής Χαράς», που μεσολάβησε ώστε να πάνε τα χρήματα της δωρεάς στον Δημήτρη Όθωνα.

«Ήταν κάτι για εμένα πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ, όταν έμαθα ότι είναι από πίσω αυτοί οι δύο άνθρωποι. Μιλούσα μαζί τους, μιλούσα με την “Παιδική Χαρά” και σοκαρίστηκα. Έλεγαν τα καλύτερα λόγια, για τα παιδιά, για εμένα. Οπότε ήταν το απόλυτο σοκ. Σκέφτηκα πολύ τι θα πω, ήταν λόγια από την ψυχή μου και ήταν απλά λόγια, δεν είπα κάτι παράξενο. Όλοι μας πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι», ανέφερε αρχικά.

Ακολούθως, γύρισε τον χρόνο πίσω και αναφέρθηκε στο πώς πήρε την απόφαση να κάνει αυτήν την αξιέπαινη κίνηση. «Όταν είδα την ανάρτηση του παιδιού, ήμουν στο τσάρτερ της Ομόνοιας και πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να στείλω στη γυναίκα μου για να το διαβάσει. Της είπα ότι με έχει αγγίξει και πως σκέφτομαι να στείλω για να ρωτήσω ποιο είναι το ποσό για να βοηθήσουμε το συγκεκριμένο παιδί. Δεν έχω ξαναδώσει τέτοιο ποσό, έδινα πάντα ότι μπορούσα, αλλά ήταν πιο μικρά ποσά. Μου είπε κατευθείαν ότι αξίζει να το κάνεις και έτσι μπήκα στον κόπο για να στείλω ένα μήνυμα για να δω τι χρειάζεται το παιδί, μήπως καταφέρει να μείνει στη ζωή. Μου απάντησαν ότι είναι το ποσό το οποίο τελικά έδωσα. Ενημέρωσα τη γυναίκα μου, είπα ότι θέλω να το κάνω. Ενημέρωσα ότι θα το δώσω. Έκανα τη μεταφορά των χρημάτων», είπε και συνέχισε:

«Μίλησα και με τη μητέρα του παιδιού, με πήρε τηλέφωνο. Με ευχαρίστησε η γυναίκα. Τη ρώτησα αν έλαβε ολόκληρο το ποσό, αλλά δεν μιλούσε καλά ελληνικά η μαμά. Ποτέ δεν έμαθα αν πήρε όλο το ποσό. Πιθανότατα δεν έλαβε ολόκληρο το ποσό. Αλήθεια δεν με στεναχωρεί αυτό. Είναι το τελευταίο. Εμένα με ένοιαζε να σωθεί το παιδί, αυτός ήταν ο στόχος. Πάντα είχα την επικοινωνία με τη μαμά. Μου έλεγε του πήρα παιχνίδι με τα χρήματα, του πήρα πίτσα. Έμαθα μετά από 15-20 ημέρες ότι έφυγε από τη ζωή. Στεναχωρήθηκα πολύ. Είναι άσχημο να φεύγουν μικρά παιδιά και με αυτόν τον τρόπο. Αυτά είναι τα δύσκολα στη ζωή».

sport-fm.gr

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