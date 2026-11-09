Νέο οικονομικό ορόσημο για τη Ρεάλ στην Ευρώπη για τη σεζόν 2026-27

Η Ρεάλ Μαδρίτης πρόκειται να θέσει ένα νέο οικονομικό ορόσημο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, διαθέτοντας 707 εκατομμύρια ευρώ για μισθούς και μεταγραφών για τη σεζόν 2026/27.

Το ποσό αυτό αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τον σύλλογο και σύμφωνα με ανάλυση της Intelligence 2P- εξειδικευμένη πλατφόρμα ανάλυσης αγοράς της ισπανικής εταιρείας 2Playbook-, αυτή η αύξηση στις αθλητικές δαπάνες υποστηρίζεται από προβλεπόμενα έσοδα-ρεκόρ σε παγκόσμιο επίπεδο, ύψους 1,405 δισεκατομμυρίων ευρώ, μετά από κέρδη 26,3 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2025/26.