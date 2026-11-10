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Η φωνή των αθλητών των Special Olympics στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Θα αναδείξει τον σημαντικό ρόλο των Special Olympics στην προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών αναχώρησε σήμερα για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στον 2ο εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Special Olympics (Special Olympics European Union Day).

Την κυπριακή αντιπροσωπεία αποτελούν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών, κ. Χρίστος Καρυπίδης, και ο αθλητής Χρίστος Κασσουλίδης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2026 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα αναδείξει τον σημαντικό ρόλο των Special Olympics στην προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η κυπριακή αντιπροσωπεία θα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους Κύπριους Ευρωβουλευτές.

Στον εορτασμό θα συμμετάσχουν πολιτικοί και αξιωματούχοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με αθλητές των Special Olympics, με και χωρίς νοητική αναπηρία, τις οικογένειές τους, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους.

Μέσα από αυτή τη συνάντηση, οι αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν οι ίδιοι πρεσβευτές της αλλαγής, μεταφέροντας τη φωνή και τα μηνύματά τους στην καρδιά της Ευρώπης και προβάλλοντας έμπρακτα την αξία της αποδοχής, της ισότητας και της ένταξης σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Το πρόγραμμα του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Special Olympics (SO EU Day) περιλαμβάνει, επίσης, διάφορες εκδηλώσεις, συναντήσεις και αθλητικές δραστηριότητες, στις οποίες θα συμμετάσχουν Ευρωβουλευτές μαζί με αθλητές των Ειδικών Ολυμπιακών.

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