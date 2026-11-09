Η καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς από την FIFPro: Ξανά παρών ο Μέσι, έμεινε εκτός ο Κέιν

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η FIFPro (παγκόσμια ομοσπονδία επαγγελματιών ποδοσφαιριστών), ψήφισε την καλύτερη ενδεκάδα του έτους που αφήνουμε πίσω μας!

Μετά από την ψηφοφορία 19.806 ποδοσφαιριστών από 73 χώρες, προέκυψε ενδεκάδα σε σύστημα 3-3-4, η οποία όμως είχε για απουσία-έκπληξη αυτή του Χάρι Κέιν!

Ο κάτοχος του βραβείου της Χρυσής Μπάλας ήταν ο 5ος σε ψήφους επιθετικός, πίσω από Εμπαπέ, Γιαμάλ, Χάαλαντ και Μέσι, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς για 18η φορά!

Η ομάδα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση είναι η back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, με τρεις ποδοσφαιριστές της να συμπεριλαμβάνονται στην ενδεκάδα, ο Γιαμάλ έγινε ο πρώτος που μπαίνει στους κορυφαίους 11 πριν κλείσει τα 20 έτη, ενώ τερματοφύλακας είναι ο πρωταθλητής Αγγλίας με την Άρσεναλ, Ράγια.

Η καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς σύμφωνα με τη FIFPro:

Τερματοφύλακας: Ντέίβιντ Ράγια (Άρσεναλ)

Αμυντικοί: Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόν), Αχράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Μέσοι: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι/Μπαρτσελόνα), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί: Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι), Κιλιάν Εμπαπέ(Ρεάλ Μαδρίτης), Λιονέλ Μέσι (Ίντερ Μαϊάμι), Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

The 2026 FIFPRO Men’s #World11 ✨ Decided exclusively by 19,806 professional men’s footballers worldwide. By the players, for the players 🏆 https://t.co/MnHEMHxtf1 — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

sport-fm.gr