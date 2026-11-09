Η πρώτη φορά δεν πανικοβάλλει...

Εκ του αποτελέσματος, οι απουσίες φάνηκαν στον Απόλλωνα και έφεραν και το πρώτο... χαστούκι. Η ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ κράτησε πέντε βαθμούς πίσω από την κορυφή την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος στάθηκε ασπίδα στους παίκτες του για την εμφάνισή τους.

Οι τιμωρίες Εσκρίτσε και Μαλεκκίδη και οι παροπλισμοί των Γκάρι Ροντρίγκες και Ασόρο αποσυντόνισαν, όπως διαπιστώθηκε, και η λεμεσιανή ομάδα δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του αγώνα. Είναι μόλις η δεύτερη φορά που δεν βρίσκει δίχτυα και μάλιστα στο ίδιο γήπεδο, καθώς είχε φέρει ισοπαλία 0-0 με την Ομόνοια.

Σίγουρα μία ήττα πληγώνει, όμως σε καμία περίπτωση δεν αμαυρώνει τα πάντα και δεν πανικοβάλλει. Υπάρχει μπόλικος δρόμος και στον Απόλλωνα αισιοδοξούν πως μετά τη διακοπή, όταν και θα γεμίσει το ρόστερ καθώς θα επανέλθει και ο Ντανίλο, η συνέχεια θα είναι νικηφόρα. Για την ώρα, θα πάρουν κάποιες ανάσες και η επόμενη πρόκληση είναι εντός έδρας με αντίπαλο την Ομόνοια 29ης Μαΐου (23/11).