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Στο ραντάρ του Ολυμπιακού ο Βλαντιμίρ Σκρέτσιου

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι Πειραιώτες έχουν παρακολουθήσει τον 26χρονο Ρουμάνο και σε προηγούμενες περιπτώσεις

Στην αγορά της Ρουμανίας συνεχίζει να έχει στραμμένο το βλέμμα του ο Ολυμπιακός, με την περίπτωση του Βλαντιμίρ Σκρέτσιου της Κραϊόβα να βρίσκεται μεταξύ εκείνων που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι των ερυθρόλευκων.

Οι Πειραιώτες έχουν παρακολουθήσει τον 26χρονο Ρουμάνο και σε προηγούμενες περιπτώσεις, έχοντας σχηματίσει εικόνα για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως κεντρικός αμυντικός όσο και ως αμυντικός μέσος.

Ο Σκρέτσιου αποτελεί βασικό στέλεχος της Κραϊόβα και τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 23 συμμετοχές και ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, με συνολικά 1.873 λεπτά συμμετοχής.

Στο πρωτάθλημα Ρουμανίας μετρά 13 παρουσίες και ένα τέρμα, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης στα προκριματικά του Champions League, του Europa League και στο Conference League.

Το συμβόλαιό του με την Κραϊόβα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται περίπου στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει καλά το υψηλό επίπεδο για τα δεδομένα του ρουμανικού ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Κραϊόβα και έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία σε ηλικία μόλις 16 ετών, πριν μετακομίσει το 2018 στην Γκενκ έναντι περίπου δύο εκατ. ευρώ.

Η παρουσία του στο Βέλγιο επηρεάστηκε από τραυματισμούς, ενώ πέρασε και από τη Λόμελ ως δανεικός, προτού επιστρέψει στην Κραϊόβα το 2021 και επανέλθει σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στο παλμαρέ του έχει δύο Κύπελλα Ρουμανίας, το 2018 και το 2021, αλλά και το πρωτάθλημα Βελγίου του 2019 με την Γκενκ.

Παράλληλα, έχει περάσει από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας και έχει φτάσει μέχρι την ανδρική ομάδα, με την οποία μετρά οκτώ συμμετοχές. Το ντεμπούτο του έγινε τον Ιούνιο του 2023 απέναντι στην Ελβετία για τα προκριματικά του Euro 2024.

sport-fm.gr

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