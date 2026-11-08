ΒΙΝΤΕΟ: Συγκίνηση από τα παιδιά της ακαδημίας του ΑΠΟΕΛ

Ένα συγκινητικό βίντεο ανάρτησε ο ΑΠΟΕΛ με αφορμή τα 100χρονα, στο οποίο μικρά παιδιά από την ακαδημία της ομάδας τραγουδούν!

Αναλυτικά: Αγόρια και κορίτσια της Ακαδημίας ΑΠΟΕΛ, ενώνουν τις φωνές τους, τραγουδούν και στέλνουν ένα μήνυμα από την νέα γενιά και το μέλλον του ΑΠΟΕΛ, στις γενιές που έφυγαν, στις ψυχές που βλέπουν από ψηλά. Η ιστορία συνεχίζεται στο κατώφλι ενός νέου θρυλικού Αιώνα. Χρόνια Πολλά ΑΠΟΕΛ μας