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(BINTEO) Tο επικό κορεό της ΑΕΚ και η ανατριχιαστική παρακάμερα με τη Ρεάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ δημοσίευσε την παρακάμερα από τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καταγράφοντας όλο το προσκήνιο και το παρασκήνιο της μεγάλης ευρωπαϊκής βραδιάς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ λύγισε στο φινάλε της αναμέτρησης από τη Ρεάλ Μαδρίτης και γνώρισε την ήττα με 3-2, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μέχρι το 92' η ΑΕΚ είχε στα χέρια της ένα βαθμό χρυσάφι, αλλά ο Βαλβέρδε με μία οβίδα έγραψε το 2-3 και άφησε την Ένωση με την... χαρά στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Πέρα από όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο, η αναμέτρηση είχε και ένα ξεχωριστό σκηνικό στις εξέδρες της «Allywn Arena, με τους φίλους της ΑΕΚ να δημιουργούν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Το εντυπωσιακό κορεό που κάλυψε τις εξέδρες του γηπέδου και τα συνθήματα από τους φίλους Ένωσης έφτιαξαν το σκηνικό μιας μεγάλης ευρωπαϊκής βραδιάς. Ανάμεσα στα πλάνα που ξεχωρίζουν βρίσκεται και μια ιδιαίτερη στιγμή με πρωταγωνιστή τον Σταύρο Πήλιο, λίγο πριν από την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, ο αριστερός μπακ των «κιτρινόμαυρων» προτού πατήσει στο χορτάρι του γηπέδου, έσκυψε και ακούμπησε με τα δύο του χέρια τον αγωνιστικό χώρο, πραγματοποιώντας το δικό του ξεχωριστό τελετουργικό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τετ-α-τετ του Μάρκο Νίκολιτς με τον Ζοσ Μουρίνιο πριν από τη σέντρα, με τους δύο προπονητές να έχουν μια σύντομη συνομιλία στον αγωνιστικό χώρο.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΕλλαδαSuper League

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