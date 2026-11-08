Κάρι show στην παράταση: 41άρα και έβδομη συνεχόμενη νίκη των Γουόριορς

Ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA, οδηγώντας τους Γουόριορς στην έβδομη συνεχόμενη νίκη τους, με 126-119 στην παράταση απέναντι στους Μάτζικ.

Ο 38χρονος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, έχοντας πέντε εύστοχα τρίποντα, σε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Το παιχνίδι κρίθηκε στην παράταση, με τον Κάρι να πετυχαίνει ένα καθοριστικό καλάθι και φάουλ στο 1:38 πριν από το τέλος, δίνοντας το προβάδισμα στο Γκόλντεν Στέιτ. Λίγο αργότερα σημείωσε και λέι απ, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Οι Γουόριορς, που είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με 0-3, έφτασαν πλέον στο 7-3, καταγράφοντας επτά διαδοχικές επιτυχίες. Είναι το μεγαλύτερο νικηφόρο σερί τους από τον Μάρτιο του 2025.

Ο Κάρι έγραψε παράλληλα ακόμη μία ιστορική επίδοση. Αυτή ήταν η 16η φορά στην καριέρα του που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους σε παιχνίδι κανονικής περιόδου μετά την ηλικία των 35 ετών, ξεπερνώντας τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έχει 15. Ο Μάικλ Τζόρνταν ακολουθεί με 12.

Ο αρχηγός των Γουόριορς έχει πλέον πετύχει τουλάχιστον πέντε τρίποντα σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια, από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου. Είναι η όγδοη φορά στην καριέρα του που καταγράφει τέτοιο σερί μέσα στην ίδια σεζόν, επίδοση διπλάσια από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στην ιστορία του NBA.

Παράλληλα, έγινε μόλις ο έβδομος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που φτάνει τους 26.000 πόντους, 5.000 ριμπάουντ και 6.000 ασίστ.

Σημαντική βοήθεια πρόσφερε και ο rookie Γιάξελ Λέντεμποργκ, ο οποίος είχε 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, πετυχαίνοντας μάλιστα κρίσιμο τρίποντο στην παράταση. Ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι πρόσθεσε 15 πόντους, ενώ ο Ντρέιμοντ Γκριν μοίρασε season-high 13 ασίστ.

Για το Ορλάντο, ο Φραντς Βάγκνερ είχε 30 πόντους και 11 ασίστ, ενώ από 19 σημείωσαν οι Τρίσταν ντα Σίλβα και Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ.

Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε μέσα σε ένταση. Ο Κάρι έδωσε προβάδισμα στους Γουόριορς με λέι απ στα 25,2 δευτερόλεπτα, όμως ο Τζαμάλ Κέιν ισοφάρισε με φόλοου μόλις δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Τα αποτελέσματα του NBA:

Ιντιάνα Πέισερς-Ντένβερ Νάγκετς 102-114

Ατλάντα Χοκς-Μπρούκλιν Νετς 124-121

Κλίβελαντ Καβαλίερς-Νιου Γιορκ Νικς 97-109

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 114-75

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς-Ορλάντο Μάτζικ 126-119 (παράταση)

Φίνιξ Σανς-Χιούστον Ρόκετς 102-99

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς-Σαν Αντόνιο Σπερς 103-125

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