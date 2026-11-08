Ο Μπέλιγχαμ άρπαξε τον Μπραούλιο και ο Ρούντιγκερ χτύπησε σεκιουριτά

Άκρως επεισοδιακό ήταν το παιχνίδι Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης για τη 12η αγωνιστική της La Liga. Οι γηπεδούχοι είχαν στο πρώτο ημίχρονο έντονα παράπονα για τη διαιτησία, με τον Μαφέο να τα εκφράζει on camera.

«Δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτή τη συνέντευξη. Είναι μ@λ@κιες. Αυτή η συνέντευξη δεν βγάζει κανένα νόημα. Μας χρεώνουν φάουλ που δεν υπάρχουν. Είναι μ@λ@κιες. Δεν υπήρχε φάουλ στο πρώτο γκολ. Ο διαιτητής δεν είναι δίκαιος», τόνισε ο 29χρονος μπακ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα της σεζόν.

Αυτό που διαδραματιζόταν όμως την ίδια ώρα στη φυσούνα ξέφυγε από τα όρια. «Δεν είναι φάουλ, είναι πρόκληση, είναι απίστευτο», είπε ο αθλητικός διευθυντής της Βαλένθια, Μπραούλιο. Την ίδια ώρα αρκετοί παίκτες των «νυχτερίδων» κατευθυνόντουσαν προς τα αποδυτήρια και τρεις της Ρεάλ και υπήρξε… έκρηξη. Ο Μπέλιγχαμ φέρεται με δημοσίευμα της «Marca» να τράβηξε από τη φανέλα τον Μπραούλιο, ώστε να τον απομακρύνει από τον βοηθό διαιτητή. Με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή μεταξύ των ποδοσφαιριστών και παράλληλα παρέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας του γηπέδου, που προσπάθησαν να απωθήσουν τους παίκτες της «βασίλισσας». Ποδοσφαιριστές έπεσαν πάνω και ο Ρούντιγκερ, σύμφωνα με αναφορές, χτύπησε τον έναν στο πρόσωπο. Ο Κονατέ προσπάθησε να λειτουγήσει ως ειρηνοποιός, φωνάζοντας «Ηρεμήστε».

Το ημίχρονο υπενθυμίζεται ότι έκλεισε στο 2-0 υπέρ της Ρεάλ, η οποία εν τέλει επικράτησε 3-0, ενώ οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν με δέκα παίκτες, καθώς αποβλήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Γκάγια.

Η Βαλένθια έχει στην κατοχή της το σχετικό βίντεο, στο οποίο όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ενώ ο διαιτητής στο φύλλο αγώνος έχει παραλείψει τα σχετικά περιστατικά και επικεντρώνεται στις διαμαρτυρίες του Μπραούλιο, τονίζοντας ότι υπήρξε ένταση στη φυσούνα.

sport-fm.gr