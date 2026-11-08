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Μονόδρομος για την Πάφος FC για να μην μαζευτούν... μαύρα σύννεφα

ΓΗΠΕΔΟ

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Με τρεις σερί ισοπαλίες, η Πάφος FC αναζητά νίκη για να μείνει κοντά στην κορυφή.

Ξέχασε τι θα πει νίκη η Πάφος FC, η οποία απόψε (19:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης» θα επιδιώξει να μπει στον... ίσιο δρόμο απέναντι στην Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Oι κυανόλευκοι έχουν τρεις σερί ισοπαλίες, με την τελευταία νίκη να είναι αυτή επί της Ανόρθωσης στις 11 Οκτωβρίου. Μετρά επίσης και δύο ήττες και μία ισοπαλία στην Ευρώπη.

Όντας λοιπόν στην 7η θέση με 14 βαθμούς, έχει χαθεί κάθε πολυτέλεια και η επάνοδος στις επιτυχίες είναι επιτακτική για να διατηρήσει επαφή με την κορυφή. Παίζει με έναν αντίπαλο που έτριξε τα δόντια ως τώρα και με 11 βαθμούς αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος.

Σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Ρικάρντο Σα Πίντο έχει να διαχειριστεί αγωνιστικά προβλήματα. Ήδη βρίσκονται εκεί οι Γκολντάρ, Ενγκαμαλέου, Πιέλ και Πέπε ενώ την περασμένη Πέμπτη είδε και τον Νταβίντ Λουίζ να αποχωρεί τραυματίας και δεν θα υπάρξει κανένα ρίσκο με τον Βραζιλιάνο σταρ. Το θετικό για τον Πορτογάλο τεχνικό είναι πως επανέρχονται οι Νόρο, Ζαγκέ, Πεδράο και Μαμάντοφ που κόντρα στην Τβέντε δεν υπολογίζονταν αφού δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FCΚΥΠΡΟΣ

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