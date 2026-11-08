Π.Σωτηρίου για τα 100χρονα: «Οι μεγάλες αγάπες φαίνονται στα δύσκολα»

Στην πιο κάτω ανάρτηση προχώρησε ο Πιέρος Σωτηρίου για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά: «Για μένα, ο ΑΠΟΕΛ δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, της ιστορίας μου, της οικογένειάς μου. Από το 2013 που φόρεσα για πρώτη φορά τη γαλαζοκίτρινη φανέλα, έζησα στιγμές που θα με συνοδεύουν για πάντα. Πρωταθλήματα, μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και μια ιστορική πορεία μέχρι τους «16» του Europa League. Το 2017 έφυγα, αλλά ένα κομμάτι της καρδιάς μου έμεινε πάντα εδώ. Το 2025 επέστρεψα εκεί όπου νιώθω ότι ανήκω.

Σήμερα, στα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ μας, γνωρίζω πως δεν είναι όλα εύκολα. Όμως, οι μεγάλες αγάπες φαίνονται στα δύσκολα. Τώρα είναι η στιγμή να τον πιάσουμε όλοι από το χέρι, να σταθούμε δίπλα του και να τον σηκώσουμε ακόμη πιο ψηλά. Είμαι σίγουρος πως έρχονται καλύτερες μέρες. Γιατί ο ΑΠΟΕΛ έχει ακόμη μπροστά του ιστορία πολλών αιώνων να γράψει.

Σήμερα γιορτάζουμε όλοι μαζί τα 100 χρόνια του Θρύλου. Όμως, όταν αρχίσει ο αγώνας, για 90 λεπτά αφήνουμε τη γιορτή στην άκρη, στεκόμαστε δίπλα στους ποδοσφαιριστές μας και γινόμαστε η δύναμή τους. Με τη φωνή και την ψυχή μας, όλοι μαζί, για τη νίκη!

Χρόνια πολλά, ΑΠΟΕΛ μου! @apoelfcofficial».