Ποδοσφαιρικές ματσάρες εντός και εκτός των τειχών αλλά και μπόλικα άλλα - Το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (09/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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ΣΙΓΜΑ
13:00 Mπάσκετ: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
OMEGA
18:00 F1: Pre-race show
19:00 Formula 1 - Αγώνας
EPT COSMOS
11:00 43ος Μαραθώνιος Αθήνας
12:45 Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου
Cytavision Sports 1
19:00 Πάφος FC - Oμόνοια 29Μ
Cytavision Sports 2
14:30 Ηρακλής Γερ. - Διγενής Μόρφου
Cytavision Sports 3
16:00 Κρίσταλ Πάλας - Λίβερπουλ
18:30 Μάντσεστερ Γ. - Άστον Βίλα
21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Cytavision Sports 4
13:30 Νάπολι - Λάτσιο
16:00 Σάντερλαντ - Τσέλσι
19:00 Ίντερ - Κόμο
21:45 Φιορεντίνα - Γιουβέντους
Cytavision Sports 5
16:00 Tένις - ATP Finals
19:30 Θέλτα - Λεβάντε
Cytavision Sports 6
18:00 Μoto GP - Aγώνας
22:30 Mπάσκετ: Μπουλς - Σίξερς
Cytavision Sports 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
20:00 Γκιμαράες - Πόρτο
22:30 Εστρέλα - Μπενφίκα
Cytavision Sports 8
15:00 Έλτσε - Μπέτις
17:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός
19:30 Βιγιαρεάλ - Χετάφε
22:00 Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα
Cablenet Sports 1
16:00 Ρεν - Λιλ
19:00 ΑΠΟΕΛ - Άρης
Cablenet Sports 2
13:15 Mπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Μπρέογκαν
16:00 Ανόρθωση - Ομόνοια
21:45 Λανς - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
13:15 Χέρενφειν - Φέγενορντ
15:30 Τβέντε - Άγιαξ
17:45 Καμπούρ - Αϊντχόφεν
20:00 Mπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Μούρθια
Novasports Prime
20:00 Mπάσκετ: ΠΑΟΚ - Ρόμα
Novasports 2
14:30 Μαγδεμβούργο - Ζανκτ Παουλί
Novasports 3
14:30 Χάιντενχαϊμ - Ανόβερο
18:30 Φράιμπουργκ - Ουνιόν Βερ.
Novasports 6
22:00 Tένις: WTA Finals - Indian Wells
Novasports Start
16:30 Kολωνία - Λεβερκούζεν
20:30 Χόφενχαϊμ - Σάλκε