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Ποδοσφαιρικές ματσάρες εντός και εκτός των τειχών αλλά και μπόλικα άλλα - Το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (09/11)

ΓΗΠΕΔΟ

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Διαλέξτε και... δείτε!

ΣΙΓΜΑ

13:00 Mπάσκετ: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

OMEGA  

18:00 F1: Pre-race show

19:00 Formula 1 - Αγώνας

EPT COSMOS

11:00 43ος Μαραθώνιος Αθήνας

12:45 Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου

Cytavision Sports 1

19:00 Πάφος FC - Oμόνοια 29Μ

Cytavision Sports 2

14:30 Ηρακλής Γερ. - Διγενής Μόρφου

Cytavision Sports 3

16:00 Κρίσταλ Πάλας - Λίβερπουλ

18:30 Μάντσεστερ Γ. - Άστον Βίλα

21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Cytavision Sports 4

13:30 Νάπολι - Λάτσιο

16:00 Σάντερλαντ - Τσέλσι

19:00 Ίντερ - Κόμο

21:45 Φιορεντίνα - Γιουβέντους

Cytavision Sports 5

16:00 Tένις - ATP Finals

19:30 Θέλτα - Λεβάντε

Cytavision Sports 6

18:00 Μoto GP - Aγώνας

22:30 Mπάσκετ: Μπουλς - Σίξερς

Cytavision Sports 7

14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

20:00 Γκιμαράες - Πόρτο

22:30 Εστρέλα - Μπενφίκα

Cytavision Sports 8

15:00 Έλτσε - Μπέτις

17:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός

19:30 Βιγιαρεάλ - Χετάφε

22:00 Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα

Cablenet Sports 1

16:00 Ρεν - Λιλ

19:00 ΑΠΟΕΛ - Άρης

Cablenet Sports 2

13:15 Mπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Μπρέογκαν

16:00 Ανόρθωση - Ομόνοια

21:45 Λανς - Μαρσέιγ

Cablenet Sports 3

13:15 Χέρενφειν - Φέγενορντ

15:30 Τβέντε - Άγιαξ

17:45 Καμπούρ - Αϊντχόφεν

20:00 Mπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Μούρθια

Novasports Prime

20:00 Mπάσκετ: ΠΑΟΚ - Ρόμα

Novasports 2

14:30 Μαγδεμβούργο - Ζανκτ Παουλί

Novasports 3

14:30 Χάιντενχαϊμ - Ανόβερο

18:30 Φράιμπουργκ - Ουνιόν Βερ.

Novasports 6

22:00 Tένις: WTA Finals - Indian Wells

 Novasports Start

16:30 Kολωνία - Λεβερκούζεν

20:30 Χόφενχαϊμ - Σάλκε

 

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