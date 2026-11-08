Η σκέψη μόνο στην ουσία

Ο Άρης ταξιδεύει απόψε (19:00) με προορισμό το ΓΣΠ, για το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, με στόχο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Η προσπάθεια που γίνεται στην τρέχουσα σεζόν από την ομάδα της Λεμεσού είναι αξιόλογη, δείχνει πως μπορεί να ανταπεξέλθει και η σκέψη είναι μόνο στον δρόμο των επιτυχιών.

Καμία... γιορτή και κανένα πάρτι των γηπεδούχων δεν αποπροσανατολίζει το σύνολο του Ράτζκοφ. Στον Άρη σέβονται πως η σημερινή μέρα είναι εξαιρετικά σημαντική για τον ΑΠΟΕΛ λόγω των 100 χρόνων ζωής, ωστόσο συγκεντρώνεται στα δικά του πόδια. Πρόκειται για το 6ο παιχνίδι υψηλού κινδύνου για τους πράσινους, ή αν προτιμάτε με ομάδες που προπορεύονται ή έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους.

Σε αυτά, έχασε μόνο από την Ομόνοια. Κέρδισε ΑΕΛ και Ανόρθωση, ενώ με Απόλλωνα και ΑΕΚ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας. Κόντρα στον ΑΠΟΕΛ το έργο δεν θα είναι εύκολο τόσο λόγω του ασφυκτικά γεμάτου γηπέδου όσο και του φορμαρίσματος στο οποίο βρίσκεται η ομάδα της πρωτεύουσας. Ο Ράτζκοφ προετοίμασε την ομάδα του με τον καλύτερο δυνατό ώστε να φανεί αντάξιος των προσδοκιών.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, η τεχνική ηγεσία μετρά επιστροφές καθώς είναι κανονικά διαθέσιμοι οι Γκάουσταντ και Κορέια. Ο Χαραλάμπους θα εκτίσει την ποινή του στο μεθεπόμενο παιχνίδι. Μοναδικός απόντας θα είναι ο Σαρφό.