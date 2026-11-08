Γ. Ιωάννου: Η ξεχωριστή σχέση του με το σήμα του ΑΠΟΕΛ και οι… προσωρινοί που το φιλούν!

Στη συνέντευξή του στο «Γήπεδο», ο θρύλος του ΑΠΟΕΛ, Γιάννος Ιωάννου, εξήγησε γιατί θεωρεί πως στις μέρες μας είναι δυσκολότερο να αναδειχθούν πραγματικοί ηγέτες, ενώ μίλησε για τη δική του στάση απέναντι στο έμβλημα της ομάδας, αναδεικνύοντας μέσα από τα λεγόμενά του τον ξεχωριστό σεβασμό που τρέφει για τον σύλλογο που υπηρέτησε για δύο δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, παρά την 20ετή παρουσία του στην ομάδα και τα 264 γκολ που πέτυχε, δεν φίλησε ποτέ το σήμα του ΑΠΟΕΛ! Την ίδια ώρα, τον ενοχλεί σε μεγάλο βαθμό να βλέπει ποδοσφαιριστές να φιλούν το έμβλημα της ομάδας, αλλά έξι μήνες αργότερα να αγωνίζονται ως αντίπαλοί της. Αναλυτικά η ερώτηση και η απάντησή του:

Υπάρχουν, άραγε, τόσοι πολλοί ηγέτες στη σημερινή εποχή σε σχέση με το παρελθόν; Δεν αναφέρομαι μόνο στο κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο…

«Τώρα είναι πιο δύσκολο, δεν είναι όπως την παλιά εποχή, όπου ένας παίκτης έκανε μια δεκαετία μέσα σε μια ομάδα. Αυτή τη στιγμή τα συμβόλαια αλλάζουν και διακόπτονται λόγω χρημάτων. Μέχρι να μπεις για καλά μέσα σε μια ομάδα μπορείς να φύγεις. Κάτι το οποίο με ενοχλεί αφάνταστα και δεν το έκανα ποτέ μου είναι το εξής: Παρότι ήμουν για μια 20ετία στον ΑΠΟΕΛ και είχα τη δυνατότητα να πάω σε άλλες ομάδες και δεν το έκανα, δεν φίλησα ποτέ μου το σήμα του ΑΠΟΕΛ! Είναι κάτι το οποίο ένιωθα, ίσως λανθασμένα, αλλά, κατά τη δική μου την άποψη, δεν αξίζει κανένας να φιλήσει το σήμα του ΑΠΟΕΛ! Το σήμα του ΑΠΟΕΛ είναι κάτι σπουδαίο! Με ενοχλεί σε μεγάλο βαθμό να βλέπεις κάποιους παίκτες μας να φιλούν το σήμα του ΑΠΟΕΛ, αλλά μετά από έξι μήνες να φεύγουν και να είναι αντίπαλοι του ΑΠΟΕΛ!».