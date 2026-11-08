Η αντίδραση περνά από τη Λάρνακα

Στην Ομόνοια δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο μετά την ήττα από τη Νάιμεγκεν. Το παιχνίδι με την Ανόρθωση απείχε λίγες ώρες μακριά και λόγω του ότι η νίκη είναι μονόδρομος για το «τριφύλλι», συγκεντρώθηκε αμέσως στο ντέρμπι για να βγάλει την αποστολή της εις πέρας.

Σήμερα, η ομάδα της πρωτεύουσας θα κλείσει έναν ιδιαίτερα κοπιαστικό κύκλο αγώνων (ακολουθεί διακοπή) και θέλει… happy end μέχρι να επαναρχίσουν οι υποχρεώσεις. Οι αποστάσεις στις πρώτες θέσεις είναι στενές, περιθώρια για άλλες απώλειες δεν υπάρχουν κι έτσι θα χρειαστεί σοβαρότητα, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα ώστε να αποδράσει με τη νίκη από τη Λάρνακα. Η αγωνιστική κατάσταση της Ανόρθωσης δεν αποπροσανατολίζει το «τριφύλλι». Γνωρίζει πως τα λάθη... απαγορεύονται και πως η αποτελεσματικότητα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για να πάρει το παιχνίδι.

Στο αγωνιστικό, ο Μπεργκ μετρά επιστροφές. Οι Οντουμπάντζο, Βίκτωρος και Ακιντόλα είναι διαθέσιμοι, ενώ οι Νεγκό, Μπάλκοβετς και Χρίστου όχι. Δεν πρόλαβε ούτε ο Κακουλλής.