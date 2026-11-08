ΦΩΤΟ: Η επετειακή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ για τα 100χρονα

Αποκαλυπτήρια από τον ΑΠΟΕΛ!

Η ομάδα της πρωτεύουσας ετοίμασε επετειακή εμφάνιση, με αφορμή τα 100χρονα, με την οποία θα αγωνιστεί απόψε, στο παιχνίδι με τον Άρη!

Αναλυτικά:

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΕΛ. Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ

Μια εμφάνιση ειδικού σχεδιασμού, δημιουργημένη αποκλειστικά για να τιμήσει έναν ολόκληρο αιώνα ιστορίας. Με απόλυτο σεβασμό στην ταυτότητα και την κληρονομιά του Θρύλου, το διαχρονικό μπλε και κίτρινο συναντούν το αυτοκρατορικό μπλε και το χρυσό, σε έναν μοναδικό επετειακό συνδυασμό.

Στο στήθος, το έμβλημα του ΑΠΟΕΛ και το επετειακό λογότυπο, σε χρυσή μονοχρωμία, συμβολίζουν την ιστορία, την περηφάνια και τα 100 χρόνια μιας διαδρομής που συνεχίζεται.

Ένας Αιώνας Θρύλος. Μια εμφάνιση για την Ιστορία μας.