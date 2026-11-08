Δύσκολο, μα χωρίς επιλογή η Ανόρθωση

Επιστρέφει στην έδρα της η Ανόρθωση και με τη δυναμική του κόσμου της θα επιδιώξει να τριτώσει το καλό. Άλλωστε, δεν έχει άλλη επιλογή, έστω και αν απέναντί της είναι η περσινή πρωταθλήτρια Ομόνοια και διεκδικήτρια και του φετινού τίτλου. Με μόλις έξι βαθμούς και όντας στα χαμηλά στρώματα, η θηλιά σφίγγει όσο περνάνε οι αγωνιστικές και δεν ξεκολλά από τα χαμηλά.

Απέναντι στον ΑΠΟΕΛ (2-1) έβγαλε… ψυχή και πήρε το ζητούμενο, όπως και με την Ομόνοια Αραδίππου (1-0), στο μοναδικό παιχνίδι που δεν παραβιάστηκε η εστία. Και αυτό θα είναι το κλειδί για να αποσπάσει κέρδος στο κυριακάτικο ντέρμπι. Να έχει δηλαδή αμυντική προσήλωση αφού στη μέχρι τώρα πορεία έκανε επιπόλαια λάθη και αυτό αποτυπώνεται από τα 15 γκολ.

Ο Μπάρακ Ιτζχάκι έχει πλέον καλύτερη εικόνα του ρόστερ του και ελπίζει πως κάποια δείγματα της φιλοσοφίας του θα φανούν και θα πιάσουν… τόπο. Ο Ισραηλινός προπονητής δεν αναμένεται να προβεί σε θεαματικές αλλαγές στην ενδεκάδα καθώς, σε γενικές γραμμές, η εικόνα ήταν καλή στο α΄ μέρος απέναντι στον Άρη.