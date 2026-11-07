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Σούπερ ανατροπή της Κηφισιάς στον Βόλο

ΓΗΠΕΔΟ

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Από το 20λεπτο κι έπειτα η Κηφισιά ανέβασε «στροφές» και είχε μία πρώτη καλή στιγμή με τη σέντρα-σουτ του Γιαγκνέ στο 21’ που έδιωξε με γροθιές ο Σιαμπάνης.

Η Κηφισιά έδειξε σκληρό «μέταλλο» και στο «Πανθεσσαλικό», καθώς νίκησε τον Βόλο 3-1 με ανατροπή, στο ματς με το οποίο ξεκίνησε η 10η αγωνιστική της Super League κι έκανε «άλμα» στην 7η θέση της βαθμολογίας, την ώρα που η ομάδα της Μαγνησίας, παραμένει τελευταία στο βαθμοογικό πίνακα, χωρίς βαθμό («κουβαλάει» και το -3 της ποινής της) και χωρίς νίκη.

Ο Βόλος έκανε την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στο παιχνίδι, καθώς προηγήθηκε μόλις στο 4ο λεπτό. Από σέντρα του Τζόκα, ο Ουρτάδο έπιασε ένα εξαιρετικό πλασέ στην κίνηση και νίκησε τον Ραμίρεζ κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Από το 20λεπτο κι έπειτα η Κηφισιά ανέβασε «στροφές» και είχε μία πρώτη καλή στιγμή με τη σέντρα-σουτ του Γιαγκνέ στο 21’ που έδιωξε με γροθιές ο Σιαμπάνης. 

Στο 27’ οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα με μία φοβερή ομαδική ενέργεια. Ο Εμπουλά έκανε τακουνάκι στον Πόμπο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και γύρισε προς τον Χριστόπουλο που με κοντινή προβολή έκανε το 1-1. Δύο λεπτά μετά (29’) ο Ουρτάδο έπιασε άλλο ένα ωραίο σουτ, αλλά ο Ραμίρεζ έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος είχε μία σημαντική ευκαιρία με το σουτ του Κρεσπί στο 63’ που πέρασε ελάχιστα άουτ, για να έρθει το γκολ της... ανατροπής για την Κηφισιά. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Πόμπο έπιασε ένα σουτ απ’ την πίσω ζώνη, ο Σιαμπάνης απέκρουσε κι ο Σαγκάλ που καιροφυλαχτούσε με τρομερό άλμα και κεφαλιά νίκησε όλους τους αμυντικούς του Βόλου κι έκανε το 1-2.

Ο Βόλος προσπάθησε στη συνέχεια να βρει γκολ ισοφάρισης και στο 82’ ο Κάργας έκανε πολύ κακό τελείωμα έπειτα από σέντρα του Γκονζάλες στο πίσω δοκάρι, ενώ στο 90’ η Κηφισιά «τελείωσε» το ματς. Ο Μπένι έκλεψε ψηλά την μπάλα απ’ τον Κάργα και την κατάλληλη στιγμή «έσπασε» την μπάλα προς τον Σαγκάλ, ο οποίος δεν αστόχησε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: 80’ Λάμπρου - 36’ Αποστολάκης, 57’ Σαγάλ

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Χαβιέ Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Κάτσικας, Μύγας, Κάργας, Λεκούς (77’ Πιέρ-Γκαμπριέλ), Κόμπα (77’ Χαραλαμπόγλου), Γρόσδης (77’ Γκονζάλες), Τζόκα (62’ Ρεγκίς Κρεσπί), Νεγιού, Λάμπρου, Ουρτάδο.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρεζ, Μάνσο, Ζολιμπουά, Βαν Έιμα, Αποστολάκης (90’+1’ Ούγκο Σόουζα), Σαγκάλ (90’+1’ Θεοδωρίδης) Ζανέ, Ρουκουνάκης, Εμπουλά (62’ Ζέρσον Σόουζα), Χριστόπουλος (62’ Κυριόπουλος), Πόμπο (86’ Μπένι).

 

Κατηγορίες

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