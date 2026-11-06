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Για πάντα στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Συμφωνία των δύο πλευρών για 4+1 χρόνια!

ΓΗΠΕΔΟ

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ΠΑΟΚ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήρθαν σε οριστική συμφωνία για νέο συμβόλαιο... ζωής για τα επόμενα 4+1 χρόνια!

Μια ποδοσφαιρική... ζωή στην Τούμπα και την οικογένεια του ΠΑΟΚ θα μείνει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς!

Ο 30χρονος Σέρβος αρχηγός του «δικεφάλου του βορρά» θα συνεχίσει να φορά τα «ασπρόμαυρα» για πολλά ακόμα χρόνια, κλείνοντας ουσιαστικά την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, καθώς, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο... ζωής για τα επόμενα 4+1 χρόνια!

Τη δική της ξεχωριστή σημασία, αλλά και βαρύτητα της υπόθεσης, έχει το γεγονός πως την εν λόγω ανανέωση ανέλαβε και ασχολήθηκε προσωπικά ο ισχυρός άνδρας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος και επιθυμούσε διακαώς την παραμονή της «σημαίας» στον ιστό της.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, άλλωστε, αφενός αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ και στα αγωνιστικά πλάνα της ομάδας, αφετέρου είναι μία από τις ηγετικές και σεβάσμιες προσωπικότητες εντός των αποδυτηρίων.

Από το καλοκαίρι του 2020, όταν και αποκτήθηκε από τους Θεσσαλονικείς, ο Ζίβκοβιτς μετρά συνολικά 291 συμμετοχές με 69 γκολ και 75 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει δύο τίτλους.

Πλέον, απομένουν τα διαδικαστικά και οι ανακοινώσεις για να πάρει και επίσημη μορφή το ιστορικό αυτό deal.

sport-fm.gr 

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