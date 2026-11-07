Στην 3η θέση με «τριάρα» ο Άρης

Ο Τίνο Καντεβέρε (11’, 49’) σκόραρε στο ξεκίνημα των δυο ημιχρόνων για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου που, όμως, θα πρέπει να ανησύχησε αρκετά στο ενδιάμεσο. Ο «Τίτορμος» σπατάλησε σημαντικές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει και τελικά... το πλήρωσε. Ο Γιάννης Γιαννιώτας (58’) διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα για τους Θεσσαλονικείς που μπήκαν ξανά στην τετράδα, αφήνοντας τους Αγρινιώτες σε έντονο προβληματισμό πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Η πρώιμη επιθετικότητα των γηπεδούχων ανταμείφθηκε νωρίς. Ο Κουαμέ έκλεψε την μπάλα στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τον Μπάσι, ο Γκαρέ έκανε τη σέντρα και με κοντινή, δυνατή κεφαλιά ο Καντεβέρε άνοιξε το σκορ, στο 11ο λεπτό. οι Αγρινιώτες θέλησαν να απαντήσουν άμεσα. Από σέντρα στη μεγάλη περιοχή, ο Βέλιο με γροθιά έδιωξε προ του Μπάσι, η μπάλα στρώθηκε στον Μεχία, αλλά ο Πορτογάλος τερματοφύλακας του Άρη απέκρουσε ενστικτωδώς όσο κι εντυπωσιακά.

Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν ένταση και απείλησαν ακόμη δυο φορές ως το ημίωρο. Στο 21’ ο Μπάσι, έχοντας την εστία μπροστά του, αντί να σουτάρει, πάσαρε πλάγια στον Μανρίκε που βρήκε δίχτυα από την εξωτερική πλευρά. Στο 27’, ο Εστέμπαν γύρισε από τα αριστερά, ο Άλεξιτς πέφτοντας έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Η μόνη «απάντηση» του Άρη ήταν ένα σουτ του Ράτσιτς, στο 39’, που έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μια ακόμη καλή ευκαιρία για τους παίκτες του Αναστασίου. Μετά από φάση διαρκείας, ο Εστέμπαν έκανε το δυνατό βολέ από το ύψος του πέναλτι, με τον Φαμπιάνο να βάζει το κεφάλι και να διώχνει πριν η μπάλα περάσει προς την εστία του Βέλιο. Οι Θεσσαλονικείς ευτύχησαν να σκοράρουν ξανά στο ξεκίνημα του β’ μέρους. Από ενέργεια και γύρισμα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, ο Γκαρέ σούταρε, ο Κουτσερένκο πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση, αλλά ο Καντεβέρε πήρε το «ριμπάουντ» και με διαγώνιο, σκαστό σουτ έκανε το 2-0, στο 49’.

Εννέα λεπτά μετά, το ματς ουσιαστικά... τελείωσε. Ο Ράτσιτς με τρομερή ενέργεια από το κέντρο, τράβηξε πάνω του πέντε αντιπάλους, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Γιαννιώτα που με δεξί πλασέ διαμόρφωσε το 3-0. Με ωραία εκτίναξη δύο λεπτά αργότερα, ο Κουτσερένκο στέρησε από τον Γιαννιώτα δεύτερο προσωπικό γκολ, με τον 33χρονο πρώην διεθνή μεσοεπιθετικό να δοκιμάζει ένα ωραίο φαλτσαριστό πλασέ.

Ένα άστοχο σουτ του Γκαρέ (68’), μια άστοχη κεφαλιά του Καντεβέρε (75’) και οι αλλαγές από τους δυο προπονητές, ήταν ό,τι ακολούθησε ως τη λήξη της αναμέτρησης. Με την τρίτη συνεχόμενη «τριάρα» εντός έδρας και τέταρτη νίκη στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές, ο Άρης ανέβηκε στους 19 βαθμούς και την τρίτη θέση, περιμένοντας αύριο (8/11) τα αποτελέσματα των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ο Παναιτωλικός συνέχισε τον αγωνιστικό κατήφορο, γνωρίζοντας την έβδομη ήττα του στα ισάριθμα τελευταία ματς πρωταθλήματος (με 1-19 τέρματα), με την ομάδα και τον ίδιο τον Αναστασίου να βρίσκονται σε δύσκολη θέση - 10η με 9 βαθμούς.

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)

Κίτρινες: Γιαννιώτας

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Πετρίς, Γένσεν, Φαμπιάνο, Γιαννιώτας (77’ Μπρούμα), Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γκαρέ (77’ Παλάσιος), Κουαμέ (90’ Ντέλε-Μπασίρου), Καντεβέρε (81’ Μιρ).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Όλσον, Θυμιάνης, Στάγιτς, Γαλιάτσος (28’ Αποστολόπουλος), Μανρίκε, Εστέμπαν (80’ Μπρέγκου), Εράκοβιτς (80’ Σμυρλής), Μπάσι (69’ Νικολάου), Άλεξιτς, Μεχία (80’ Νακάμπα).