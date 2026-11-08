Ένας αιώνας ΑΠΟΕΛ, Χρόνια Πολλά!

Αθλητικό σωματείο, που ιδρύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1926. Η αρχική του ονομασία ήταν Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας (ΠΟΕΛ) και η ίδρυσή του αποφασίστηκε σε συγκέντρωση τριάντα περίπου ατόμων, ανάμεσα στα οποία ήσαν οι Γεώργιος Πούλιας (που διατέλεσε πρόεδρος του σωματείου για 28 χρόνια), Άγγελος Αρτέμης, Χριστόδουλος Πικής, Διομήδης Συμεωνίδης, Αλέκος Ταβερνάρης, Όθων Κυριακίδης, Φάνος Ιωαννίδης και Χρ. Καρατζάς.

Προηγουμένως, ο Γ. Πούλιας είχε αποχωρήσει από το σωματείο ΤΡΑΣΤ, ύστερα από παρεξηγήσεις ανάμεσα στα μέλη του σωματείου, με αφορμή τις τότε δημοτικές και βουλευτικές εκλογές. Για δυο χρόνια, ο ΑΠΟΕΛ έδινε φιλικές ποδοσφαιρικές συναντήσεις με ομάδες άλλων πόλεων της Κύπρου, μια και δεν υπήρχαν επίσημα πρωταθλήματα.

Το 1928 η γενική συνέλευση του σωματείου αποφάσισε τη μετονομασία του σε Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Όμιλο Ελλήνων Λευκωσίας (ΑΠΟΕΛ). Ταυτόχρονα αποφάσισε τη δημιουργία τμήματος στίβου.

Από τότε, ο ΑΠΟΕΛ έχει να επιδείξει μια πλούσια ιστορική δράση στην αθλητική ζωή του τόπου. Παράλληλα με το ποδόσφαιρο και τον στίβο, δημιούργησε και τμήματα πετόσφαιρας, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, πυγμαχίας, ράγκμπι και χόκεϊ, και αργότερα τμήματα καλαθόσφαιρας και ποδηλασίας.

Ο ΑΠΟΕΛ κατάκτησε συνολικά 29 φορές το πρωτάθλημα Κύπρου: 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1947, 1948, 1949, 1952, 1965, 1973, 1980, 1986, 1990, 1992, 1996, 2002, 2004, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024.

Επίσης είχε 21 κατακτήσεις του Κυπέλλου Κύπρου: 1937, 1941, 1947, 1951, 1963, 1968, 1969, 1973, 1976, 1978, 1979, 1984, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2006, 2008, 2014, 2015

Από το 1963 ο ΑΠΟΕΛ άρχισε να παίρνει μέρος και στις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Ήταν η πρώτη ομάδα στον κυπριακό και ελλαδικό χώρο που κατόρθωσε να προκριθεί στον δεύτερο γύρο ευρωπαϊκού κυπέλλου. Αυτό συνέβη το 1963, όταν απέκλεισε τη νορβηγική ομάδα Γκοέβικ για το κύπελλο κυπελλούχων.

Το 1973-74 ο ΑΠΟΕΛ πήρε μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Α' εθνικής κατηγορίας και κατάφερε να παραμείνει στην Α' εθνική, κάτι που δεν είχε πετύχει καμιά άλλη κυπριακή ομάδα. Η συμμετοχή, όμως, του ΑΠΟΕΛ για δεύτερο χρόνο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ματαιώθηκε εξαιτίας των γεγονότων του 1974.

Το 1980-81 ο ΑΠΟΕΛ τερμάτισε στη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα ενώ στις δύο επόμενες περιόδους τερμάτισε στην Τρίτη. Το 1984-5 κατέκτησε την Ασπίδα για δεύτερη φορά στην ιστορία του και επίσης κατετάγη στη δεύτερη θέση του Πρωταθλήματος. Το 1985-6 αναδείχθηκε πρωταθλητής Κύπρου και το ίδιο πέτυχε και κατά τις περιόδους 1987-8 και 1989-90. Το 1987 κατέκτησε ξανά την Ασπίδα της ΚΟΠ ενώ, μετέχοντας και στο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης, νίκησε την Ελσίνκι Φινλανδίας αλλά αρνήθηκε για πολιτικούς λόγους να ταξιδέψει στην Τουρκία και να συνεχίσει αντιμετωπίζοντας την Μπεσίκτας, με αποτέλεσμα να αποκλεισθεί και τιμωρηθεί από την ΟΥΕΦΑ.

Ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε το Πρωτάθλημα και το 1991-2 ενώ την επόμενη περίοδο κέρδισε και πάλι την Ασπίδα. Το 1994-5 κέρδισε και πάλι το Κύπελλο. Την επόμενη περίοδο, 1995-6, πέτυχε για τέταρτη φορά στην ιστορία του την ταυτόχρονη κατάκτηση του Πρωταθλήματος (μάλιστα χωρίς ήττα) και του Κυπέλλου και σημείωσε επιτυχίες στην Ευρώπη, συμμετέχοντας στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ: απέκλεισε τη Σαντογιάρ και τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης αλλά αποκλείστηκε από την Εσπανιόλ. Την επόμενη περίοδο κέρδισε την Ασπίδα για έκτη φορά. Κατέκτησε ξανά το Πρωτάθλημα του 2001-2 και αγωνίστηκε στη συνέχεια στην Ευρώπη. Ο ΑΠΟΕΛ στέφθηκε και πάλι πρωταθλητής Κύπρου το 2003-4 και το 2006-7.

Χρυσή δεκαετία

Η δεύτερη δεκαετία της νέας χιλιετίας θα έφερνε τον ΑΠΟΕΛ σε έναν διαφορετικό επίπεδο και μπορεί με άνεση να χαρακτηριστεί ως η κορυφαία μέχρι στιγμής στην ιστορία της ομάδας.

Παρά το ότι η αρχή είχε γίνει με την πρώτη παρουσία της ομάδας σε όμιλο του UEFA Champions League, την περίοδο 2009-2010 αυτό που θα ακολουθούσε ήταν ένα όνειρο που θα γινόταν προτεραιότητα.

Ο ΑΠΟΕΛ την περίοδο 2010-2011 κατακτά το πρωτάθλημα και ταυτόχρονα το δικαίωμα να διεκδικήσει θέση σε όμιλο του UEFA Champions League.

Έναν στόχο που τον κάνει πραγματικότητα αφού την προηγούμενη περίοδο έχει χάσει στην παράταση από την Getafe και στερείται έτσι της ευκαιρίας να γίνει η πρώτη ομάδα που θα συμμετείχε και στους αγώνες του UEFA Europa League.

Ο ΑΠΟΕΛ αποκλείει λοιπόν την περίοδο 2011-2012 κατά σειρά τις Skenderbeu, Slovan Bratislava και Wisla Krakow για να μπει στην κλήρωση των ομίλων. Εκεί η τύχη φέρνει ενώπιον του τις Zenit St Petersburg, Porto και Shakhtar Donetsk. Ο ΑΠΟΕΛ είναι το απόλυτο αυτσάιντερ. Πετυχαίνει όμως την απόλυτη υπέρβαση καταφέρνοντας να τερματίσει πρώτος στον όμιλο και να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Εκεί όπου το βράδυ της 7ης Μαρτίου ή καλύτερα τα ξημερώματα της 8ης Μαρτίου απέναντι στην Lyon θα πετύχαινε αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο. Να προκριθεί στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης κατακτώντας το εισιτήριο στην διαδικασία των πέναλντι.

Στην συνέχεια βρέθηκε στον δρόμο του, η βασίλισσα της Ευρώπης, Real Madrid και με δύο ήττες αλλά και με την επίτευξη δύο γκολ μέσα στο Santiago Bernabeu έγραψε τον επίλογο της κορυφαίας επίδοσης κυπριακής ομάδας στην ιστορία της χώρας.

Αυτό το μαγικό ταξίδι θα περίμενε κάποιος να αποδείξει αν ο ΑΠΟΕΛ θα ήταν τελικά ένας διάττοντας αστέρας ή όχι. Και αυτό που συνέβηκε ήταν το δεύτερο.

Ο ΑΠΟΕΛ από το 2013-2014 σαρώνει τα πάντα στον διάβα του σε τοπικό επίπεδο. Ανατρέπει την κατάρα που δεν τον ήθελε να κερδίζει δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, σπάει το ρεκόρ 6 δεκαετιών με τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα, προσθέτει 4ο και 5ο τίτλο σπάζοντας την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του την περίοδο 2017-2018 με 6 συνεχόμενες κατακτήσεις.

Ταυτόχρονα στην Ευρώπη γίνεται πλέον μόνιμος θαμώνας σε ευρωπαϊκούς ομίλους με 5 συνεχόμενες παρουσίες. Το 2013-2014 σε όμιλο του UEFA Europa League, το 2014-2016 σε όμιλο του UEFA Champions League, το 2015-2016 σε όμιλο του UEFA Europa League. Το 2016-2017 εξασφαλίζει ξανά την παρουσία του σε όμιλο του UEFA Europa League αλλά δεν περιορίζεται μόνο στην συμμετοχή. Τερματίζει πρώτος στον όμιλο ανάμεσα σε Ολυμπιακό Πειραιώς, FC Astana και Young Boys. Κληρώνεται στην φάση των «32» απέναντι στην Athletic Bilbao. Στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα χάνει με 3-2. Στον επαναληπτικό κερδίζει με 3-2 και γίνεται η πρώτη κυπριακή ομάδα που αποκλείει ισπανική. Για την φάση των «16» αντιμετωπίζει την Anderlecht και γνωρίζει τον αποκλεισμό. Ήταν η δεύτερη φορά που κυπριακή ομάδα πέρασε στην φάση των νοκ άουτ και πάλι από τον ΑΠΟΕΛ.

Το 2017-2018 η ομάδα μας καταφέρνει και πάλι να δηλώσει παρούσα σε όμιλο του UEFA Champions League, για 4η φορά στην ιστορία της και βρέθηκε αντιμέτωπη με την Real Madrid, Tottenham Hotspur και Borussia Dortmund.

Πρόεδροι:

Οι προέδροι της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ

Μάικ Ιωαννίδης 1997-1998

Χρίστος Τριανταφυλλίδης 1998-2000

Χάρης Παπαναστασίου 2000-2001

Πρόδρομος Πετρίδης 2001-2006

Κυριάκος Ζιβανάρης 2006-2008

Φοίβος Ερωτοκρίτου 2008-2013

Πρόδρομος Πετρίδης 2013-2026

Οι προέδροι του Σωματείου ΑΠΟΕΛ

Γεώργιος Πούλιας 1926-1958

Ευθύβολος Ανθούλλης 1958-1967

Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης 1967-1968

Τάκης Σκαρπάρης 1968-1969

Κωσταντίνος Λούκος 1969-1971

Μιχαλάκης Ζιβανάρης 1971-1974

Κίκης Λαζαρίδης 1974-1975

Ιάκωβος Φιλίππου 1975-1983

Μιχαλάκης Ζιβανάρης 1983-1988

Αντρέας Παπαέλληνας 1988-1991

Κύκκος Φωτιάδης 1991-1992

Μάικ Ιωαννίδης 1992-1994

Χρίστος Τριανταφυλλίδης 1994-1996

Ουράνιος Ιωαννίδης 1996-1999

Ντίνος Πάλμας 1999-2000

Ντίνος Φισεντζίδης 2000-2004

Γιάννος Ιωάννου 2004-2007

Κώστας Σχίζας 2007-2008

Χριστόδουλος Έλληνας 2008-2009

Πρόδρομος Πετρίδης 2009-2011

Αρης Βασιλόπουλος 2011-2012

Χριστόφορος Ποταμίτης 2012-2014

Μάριος Χαραλάμπους 2014-2016

Χριστόφορος Ποταμίτης 2016-2018

Μάριος Χαραλάμπους 2018-2022

Κυριάκος Ζιβανάρης 2022-2026

Κώστας Σχίζας 2026-Σήμερα

Πρωταγωνιστικός ήταν και είναι ο ρόλος του ΑΠΟΕΛ και στα άλλα αθλήματα που καλλιεργεί.

Το σωματείο έχει επίσης να επιδείξει δράση στον εθνικό και τον πολιτιστικό τομέα.

Τα χρώματα του ΑΠΟΕΛ είναι το κίτρινο και το μπλε.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΓΣΖ, 7 Νοεμβρίου 1934:

ΕΠΑ – ΑΠΟΕΛ 0-1

(κύπελλο, Α΄, γύρος)

Σκόρερ: Πάμπος Αβρααμίδης

ΑΠΟΕΛ: Γιώργος Μουσκής, Διομήδης Συμεωνίδης, Άγγελος Χ” Ιωσήφ, Ανδρέας Σμυρνιός, Όθων Μαύρος, Μέμνος Ψύλλος, Γιώργος Πυθάρας, Μοίρης Αβρααμίδης, Πάμπος Αβρααμίδης, Λυκούργος Αρχοντίδης, Γιώργος Λαμπερτίδης.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΓΣΠ, 2 Δεκεμβρίου 1934:

ΤΣΕΤΤΙΝ – ΑΠΟΕΛ 3-0

ΑΠΟΕΛ: Κωστής Κυρίου, Βρασίδας Κραμβής, Άγγελος Χ” Ιωσήφ, Μέμνος Ψύλλος, Κόκης Μιχαηλίδης, Φυτής Νεοφυτίδης, Στέλιος Νάταρ, Λυκούργος Αρχοντίδης, Σωκράτης Γαβριηλίδης, Διομήδης Συμεωνίδης, Μοίρης Αβρααμίδης.

Η ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΓΣΠ, 9 Δεκεμβρίου 1934:

ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός 3-0

Σκόρερ: Στέλιος Νάταρ 40’, Μοίρης Αβρααμίδης 70’, Λυκούργος Αρχοντίδης 80’.

ΑΠΟΕΛ: Κωστής Κυρίου, Μένος Ψύλλος, Άγγελος Χ” Ιωσήφ, Ανδρέας Σμυρνιός, Κόκης Μιχαηλίδης, Φυτής Νεοφυτίδης, Στέλιος Νάταρ, Σωκράτης Γαβριηλίδης, Διομήδης Συμεωνίδης, Λυκούργος Αρχοντίδης, Μοίρης Αβρααμίδης.

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Οκτώβριος 1926: Σε σύσκεψη στο σπίτι του Άγγελου Αρτέμη, αποφασίσθηκε η σύγκληση Ιδρυτικής Συνέλευσης, με σκοπό την ίδρυση νέου ποδοσφαιρικού σωματείου.

8 Νοεμβρίου 1926: Στο ζαχαροπλαστείο του Χαράλαμπου Χ’’ Ιωάννου πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνέλευση του νέου σωματείου και στην παρουσία 40 περίπου ατόμων «γεννήθηκε» ο ΠΟΕΛ.

1928: Η Γενική Συνέλευση του ΠΟΕΛ αποφάσισε ομόφωνα τη μετονομασία του σωματείου σε ΑΠΟΕΛ και την καλλιέργεια κι άλλων αθλημάτων, εκτός του ποδοσφαίρου.

5 Μαΐου 1932: Στον τελικό του πρώτου ανεπίσημου παγκύπριου πρωταθλήματος, ο ΑΠΟΕΛ συνέτριψε στη Λάρνακα την ΑΕΛ (4-0) και κατέστη, στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, η πρώτη πρωταθλήτρια Κύπρου, έστω σε ανεπίσημο επίπεδο.

Σεπτέμβρης 1934: Ο ΑΠΟΕΛ πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) και αποτελεί φυσικά ένα από τα οκτώ ιδρυτικά της μέλη.

7 Νοεμβρίου 1934: Στον πρώτο του επίσημο αγώνα, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε εκτός έδρας την ΕΠΑ (1-0), με τον Πάμπο Αβρααμίδη να γράφει το όνομά του στην ιστορία ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ που σκόραρε σε επίσημο αγώνα.

2 Δεκεμβρίου 1934: Ο ΑΠΟΕΛ αγωνίσθηκε στον πρώτο του αγώνα στο επίσημο πλέον παγκύπριο πρωτάθλημα, χάνοντας στο ΓΣΠ από την Τσεττίν Καγιά (0-3).

1936: Ο ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου επίσημου παγκύπριου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος στην ιστορία του.

1937: Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε πρωτάθλημα και κύπελλο στο ποδόσφαιρο, την ίδια χρονιά (νταμπλ).

1947: Ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε νταμπλ στο ποδόσφαιρο, χωρίς μάλιστα να χάσει τον παραμικρό βαθμό στους δώδεκα αγώνες πρωταθλήματος που έδωσε. Το 1949, ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε εκ νέου το πρωτάθλημα χωρίς απώλεια βαθμών σε 14 αγώνες. Το επίτευγμα αυτό δεν το έχει πετύχει μέχρι σήμερα, άλλη κυπριακή ομάδα.

1948: Μετά τα γνωστά γεγονότα του ’48, ορισμένοι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ αποχώρησαν και ίδρυσαν νέο σωματείο, την Ομόνοια.

1963: Ο ΑΠΟΕΛ κατέστη η πρώτη κυπριακή ομάδα που πήρε μέρος στα ποδοσφαιρικά κύπελλα Ευρώπης και το Σεπτέμβρη του ’63 αντιμετώπισε τη νορβηγική Γκοέβικ Λιν, την οποία και κέρδισε δυο φορές (6-0, 1-0). Ο ΑΠΟΕΛ είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίθηκε σε επόμενη φάση των κυπέλλων Ευρώπης.

1973: Με προπονητή τον Πάνο Μάρκοβιτς, ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε νταμπλ, για πρώτη φορά μετά το 1947. Την ίδια χρονιά, η καλαθοσφαιρική ομάδα του ΑΠΟΕΛ, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της. Αναδείχθηκε κυπελλούχος.

1974: Η γαλαζοκίτρινη αρμάδα του Μάρκοβιτς κατάφερε, μετά από αγώνες μπαράζ, να παραμείνει στην Α’ Εθνική και να καταστεί η πρώτη και τελευταία κυπριακή ομάδα που δεν υποβιβάστηκε στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Την ίδια χρονιά, ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του, το πρωτάθλημα στην επιτραπέζια αντισφαίριση.

1976: Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε το πρωτάθλημα μπάσκετ.

1979: Η πετοσφαιρική ομάδα του ΑΠΟΕΛ αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια Κύπρου, ενώ τον ίδιο χρόνο κατέκτησε και το κύπελλο. Ήταν η απαρχή της χρυσής εποχής του βόλεϊ, αφού, στο διάστημα 1979-85 κατακτήθηκαν έξι πρωταθλήματα και πέντε κύπελλα.

1 Νοεμβρίου 1982: Οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ προπονήθηκαν για πρώτη φορά στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Αρχάγγελο.

1984: Τελέσθηκαν τα εγκαίνια του ιδιόκτητου οικήματος του ΑΠΟΕΛ στην Αγία Παρασκευή.

1986: Ο ΑΠΟΕΛ κληρώθηκε με τη Μπεσίκτας στο Β’ γύρο του κυπέλλου πρωταθλητριών, αλλά μετά από παρέμβαση της κυβέρνησης, δήλωσε αποχή από τη διοργάνωση, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί από την ΟΥΕΦΑ με διετή αποκλεισμό. Η ποινή στη συνέχεια μειώθηκε σ’ ένα χρόνο.

1996: «Χρυσή» χρονιά για τον ΑΠΟΕΛ, αφού, στο πλαίσιο των εορτασμών του για τα 70α γενέθλιά του, κατέκτησε νταμπλ τόσο στο ποδόσφαιρο – χωρίς μάλιστα να χάσει ούτε ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα – όσο και στο μπάσκετ.

1997: Ιδρύθηκε η εταιρεία «ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λτδ», της οποίας τη σύσταση είχε εισηγηθεί ο Μάικ Ιωαννίδης.

2013: Το 2013 το ΑΠΟΕΛ ξεκινά μια θριαμβευτική πορεία. Κατακτά το πρώταθλημα εφτά συνεχόμενες φορές μέχρι και το 2019.

Πηγή: Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια