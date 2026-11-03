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Η αποστολή του Ολυμπιακού για Ρεν

ΓΗΠΕΔΟ

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Όλοι οι διαθέσιμοι πάνε Γαλλία

Όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με τη Ρεν (17:30) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Πόποβιτς, Σιπιόνι, Ρόκα, Κλέιτον και Μάριους, όπως φυσικά και ο τραυματίας Ελ Κααμπί.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ουδόλως υποτιμά το ματς με τη γαλλική ομάδα, ωστόσο κρίνει αναγκαίο να φρεσκάρει την ομάδα του εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο «Γ. Καραϊσκάκης». Άλλωστε το 3/3 που έχουν οι «ερυθρόλευκοι» ως τώρα στη διοργάνωση προσφέρει αυτή την πολυτέλεια.

Ο Ορτέγκα θα παραμείνει κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην τετράδα της άμυνας ίσως δούμε τον Κάρμο αντί του Πιρόλα και τον Σάλιακα αντί του Πέντερσεν, όπως και τον Μπρούνο αντί του Τικνιζιάν. Ο Ρέτσος δύσκολα θα μείνει εκτός βασικού σχήματος. Για το δίδυμο του κέντρο οι Έσε και Πουέρτα δείχνουν να έχουν τον πρώτο λόγο, με τον Ζέλσον στο ένα άκρο και τις άλλες δύο θέσεις να διεκδικούνται από Τσικίνιο, Ζότα, Φορτούνη και Σα. Ο Μπέιλι πιθανότατα θα έρθει και πάλι από τον πάγκο. Για την κορυφή της επίθεσης ίσως αυτή τη φορά ξεκινήσει ο Γκονζάλες αντί του Γιάρεμτσουκ.

Στις 19:00 θα μιλήσουν στη συνέντευξη Τύπου ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ με τον Ρέμο Φρόιλερ. Μια ώρα αργότερα (20:00) θα γίνει η τελευταία προπόνηση στο «Ροαζόν Παρκ».

 

sport-fm.gr

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