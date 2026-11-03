Επιστροφή στις ήττες και συντριβή για Χιτ από Λέικερς

Προσγείωσαν απότομα τους Χιτ οι Λέικερς. Η ομάδα του Έρικ Σπόελστρα είδε το σερί δύο νικών που είχε στο ΝΒΑ να διακόπτεται… βίαια, καθώς γνώρισε βαριά ήττα με 138-117 από τους Λέικερς στο Staples Center και υποχώρησε στο 3-4.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε και διασώθηκε με 30 πόντους (10/15 βολές, 10/14 δίποντα, 0/3 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 τάπες αλλά και 7 λάθη. Ο Κλέι Τόμπσον ακολούθησε με 19 πόντους και 4/7 τρίποντα, ωστόσο η άμυνα του Μαϊάμι ήταν… αποκαρδιωτική.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος με 42 πόντους (8/10 βολές, 8/9 δίποντα, 6/15 τρίποντα), 13 ασίστ, 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα για τους γηπεδούχους, που ξέφυγαν στο σκορ στο τρίτο δωδεκάλεπτο με ένα επί μέρους 32-21. Ο Όστιν Ριβς με 27 πόντους ήταν ο συμπαραστάτης του Σλοβένου σούπερ σταρ για τους Λέικερς, που σκαρφάλωσαν στο 6-2, ενώ ο Γουόκερ Κέσλερ είχε 15 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Οι Χιτ συνεχίζουν την περιοδεία τους στην Δύση αντιμετωπίζοντας τους Κλίπερς στο LA τα ξημερώματα της Πέμπτης (05:30), ενώ την ίδια μέρα οι Λέικερς θα παίξουν με τους Κινγκς (05:00).

Δωδεκάλεπτα: 37-30, 79-72, 112-93, 138-117

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Κλίβελαντ Καβαλίερς-Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 112 - 117

Σάρλοτ Χόρνετς-Ντιτρόιτ Πίστονς 91 - 124

Ορλάντο Μάτζικ-Γουάσινγκτον Γουίζαρντς 94 - 103

Φιλαδέλφεια 76ερς-Σικάγο Μπουλς 126 - 107

Ιντιάνα Πέισερς-Ατλάντα Χοκς 104 - 108

Νιου Γιορκ Νικς-Μπρούκλιν Νετς 103 - 90

Ντάλας Μάβερικς-Σακραμέντο Κινγκς 100 - 115

Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Μιλγουόκι Μπακς 112 - 100

Μέμφις Γκρίζλις-Νιου Ορλίνς Πέλικανς 134 - 135

Χιούστον Ρόκετς-Μπόστον Σέλτικς 109 - 93

Σαν Αντόνιο Σπερς-Γιούτα Τζαζ 119 - 97

Ντένβερ Νάγκετς-Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 110 - 118

Γκόλντεν Στέιτ-Γουόριορς-Φίνιξ Σανς 116-113

Λος Άντζελες Κλίπερς-Τορόντο Ράπτορς 118-125

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