Πάρθηκε η απόφαση για Τανάσε

Ο Τανάσε συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών (3) στο ντέρμπι με την ΑΕΛ κι έτσι χάνει ένα από τα δύο επόμενα παιχνίδια της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους πράσινους, ο Ρουμάνος θα εκτίσει την ποινή του στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, κόντρα στην Ανόρθωση (08/11). Έτσι θα είναι κανονικά διαθέσιμος στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, το οποίο ορίστηκε με την επανέναρξη των επίσημων υποχρεώσεων (21/11) καθώς ακολουθεί διακοπή.