«300 ευρώ στον διαιτητή, άλλα 300 για κόκκινη» - Οι διάλογοι του εγκεφάλου της ΜΚΟ για τα στημένα παιχνίδια

Με «όχημα» τη ΜΚΟ είχε στηθεί μεγάλη απάτη σε βάρος πολιτών, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές, που έκαναν δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ωστόσο η κατάληξη των χρημάτων ήταν διαφορετική.

Στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης εξετάζονται πιστώσεις άνω των 5,8 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς που συνδέονται με το σωματείο και τον πρόεδρό του. Το ποσό αυτό αφορά ευρύτερες τραπεζικές κινήσεις και δεν ταυτίζεται αυτομάτως με τον απολογισμό των συγκεκριμένων εράνων.

Ο 37χρονος φέρεται επίσης να κατέθεσε περισσότερα από 2,6 εκατ. ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς. Οι Αρχές εξετάζουν εάν μέσω αυτών των συναλλαγών επιχειρήθηκε να εμφανιστούν χρήματα από δωρεές ως νόμιμα στοιχηματικά κέρδη.

Παράλληλα, περίπου 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων στην Πιερία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, διερευνώνται καταγγελλόμενες πληρωμές έως 1.000 ευρώ ανά αγώνα για τον επηρεασμό διαιτητών, με στόχο την αγωνιστική εύνοια συγκεκριμένης ομάδας και την άνοδό της στη Γ΄ Εθνική.

«Να μου κάνεις ορισμούς αυτούς που θέλω εγώ»

Σε μία από τις συνομιλίες, ο επικεφαλής της ΜΚΟ περιγράφει σε γνωστό του συνάντηση με πρόσωπο το οποίο χαρακτηρίζει επικεφαλής της διαιτησίας, υποστηρίζοντας ότι συζήτησαν για τον ορισμό συγκεκριμένων διαιτητών.

Επικεφαλής: «Βρέθηκα χθες το βράδυ με αυτόν τον αρχιδιαιτητή».

Συνομιλητής: «Και;»

Επικεφαλής: «Και του λέω, ξέρω 'γω, θέλω να μου κάνεις ορισμούς, αυτούς που θέλω εγώ».

Στη συνέχεια εξηγεί ότι δεν επιδίωκε απλώς τη νίκη απέναντι σε αντίπαλη ομάδα, αλλά ήθελε να δείξει την ισχύ του.

«Επειδή έχουν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα, λέω θέλω να τους την κόψω, να κάνω επίδειξη δύναμης», υποστηρίζει.

Η συζήτηση συνεχίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένο διαιτητή και σε χρηματικό αντάλλαγμα.

Επικεφαλής: «Και μου λέει ποιον θες να βάλουμε; Λέω πες μου κάποιον και μου λέει θες να δώσεις χαρτζιλίκι; Λέω ναι. Και μου λέει άστο πάνω μου, λέει. Να πω τον διαιτητή, 120 να χρειαστεί να παίζουμε, θα παίζουμε για να κερδίσεις».

Συνομιλητής: «Κάνα πεντακοσάρικο;»

Επικεφαλής: «300 ευρώ. 300 ευρώ και τον είπα αν βγάλεις κόκκινη τον έναν ή τον άλλον θα πάρεις άλλα 300».

Συνομιλητής: «Τι λες ρε;»

Επικεφαλής: «Ναι, ναι».

Η αναφορά στην καταβολή επιπλέον ποσού για την αποβολή ποδοσφαιριστή είναι ιδιαίτερα σοβαρή, χωρίς ωστόσο από τη συνομιλία να προκύπτει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε η πληρωμή ή ότι υπήρξε σχετική συμφωνία με τον διαιτητή.

«Πες τον 100-0, θέλω επίδειξη δύναμης»

Σε άλλη συνομιλία, ο επικεφαλής της ΜΚΟ εμφανίζεται να ζητά από συνεργάτη του διαβεβαιώσεις για την έκβαση ποδοσφαιρικής αναμέτρησης.

Επικεφαλής: «Ποιον θα βάλει;»

Συνομιλητής: «Αυτόν που λέγαμε».

Επικεφαλής: «Ακούς; Πες τον 100-0 όμως».

Συνομιλητής: «Αυτό με είπε ρε. Αυτό είναι κερδισμένο το παιχνίδι, λέει. Τελείωσε λέει».

Επικεφαλής: «Ναι, αλλά 100-0».

Συνομιλητής: «Και να μην μπαίνει, λέει, θα λήξει στο 1.200 λεπτό, λέει».

Φιρινίδης: «Θέλω, ξέρεις τι θέλω; Επίδειξη δύναμης».

athletiko.gr