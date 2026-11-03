ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έχει βρει αυτοπεποίθηση και ανεβαίνει... αθόρυβα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Έχουν βρει αυτοπεποίθηση και αυτό μεταφράζεται και στον αγωνιστικό χώρο

Ξεχειλίζει η χαρά στο στρατόπεδο του Άρη μετά τη δεύτερη σερί νίκη. Η επικράτηση επί της Ανόρθωσης, με ανατροπή, ήταν ένα αποτέλεσμα που απογείωσε τους πράσινους της Λεμεσού, η οποία έχουν βρει αυτοπεποίθηση και αυτό μεταφράζεται και στον αγωνιστικό χώρο. Με 15 βαθμούς είναι συγκάτοικος με άλλες δύο ομάδες στην 3η θέση και στο -2 από την κορυφή.

Ανεβαίνει... αθόρυβα το νεανικό συγκρότημα του Άρτζομ Ράτζκοφ, ο οποίος φαίνεται να έχει δώσει μία ταυτότητα στην ομάδα του. Κλειδί αποτελεί ο Χαραλάμπους, ο οποίος κάνει εξαιρετικά ματς μετά την επιστροφή του από τραυματισμό, και μαζί με τον Νίκολιτς έχουν βρει καλή χημεία στο κέντρο. Σε συνάρτηση με το γεγονός ότι ο Ρούντι Εφαγκέ εκτελεί ακατάπαυστα αφού έχει πετύχει εφτά γκολ, ο Άρης δείχνει έτοιμος να γίνει μπελάς στους υπόλοιπους. Και ας μην τον υπολόγιζαν, μετά τις μαζικές φυγές παικτών το καλοκαίρι. 

Η επόμενη αποστολή είναι δύσκολη αφού θα παίξει με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, σε ένα επετειακό ματς για τους γαλαζοκίτρινους. Όμως στόχος του είναι το διπλό που θα τον κρατήσει σε επαφή με την κορυφή. Ο Χαραλάμπους, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες, θα είναι διαθέσιμος και θα εκτίσει με Νέα Σαλαμίνα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν παίζει ο Καμπάτσο με Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

BINTEO: Ο μαχητής που λύγισε το κώμα – Η βράβευση Νεοφυτίδη στον Βαν Ίπερεν

Ελλάδα

|

Category image

Οι αντίπαλοι της Εθνικής Γυναικών στο Nations League

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

«Γιατρικό» που θα την ανακουφίσει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έτοιμη για το ματς με την ΑΕΚ η Ρεάλ Μαδρίτης

La Liga

|

Category image

Αναζητά αυτή τη σπίθα για να... ανάψει!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κινδυνεύει με φυλάκιση ο τερματοφύλακας που τραυμάτισε θανάσιμα τον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα;

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Άρχισε η διάθεση εισιτηρίων για το Τορίνο - 2099 τα... χαρτάκια, 2700 πληρούν τις προϋποθέσεις!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεύτερος θάνατος από τραυματισμό σε γήπεδο μέσα σε 13 μήνες στην Ισπανία

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ακραίοι... πονοκέφαλοι

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού ο Τσιτσιπάς από το Masters στο Παρίσι

Τένις

|

Category image

Αναμενόμενη απόφαση για Ντα Κρουζ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον Χεσούς Ντε Μιγκέλ στην τελευταία προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης

La Liga

|

Category image

Ανακοινώθηκε το εορταστικό πρόγραμμα του ΑΠΟΕΛ για τα 100χρονα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαδίζει σε επικίνδυνο... μονοπάτι η Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη