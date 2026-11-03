Έχει βρει αυτοπεποίθηση και ανεβαίνει... αθόρυβα

Ξεχειλίζει η χαρά στο στρατόπεδο του Άρη μετά τη δεύτερη σερί νίκη. Η επικράτηση επί της Ανόρθωσης, με ανατροπή, ήταν ένα αποτέλεσμα που απογείωσε τους πράσινους της Λεμεσού, η οποία έχουν βρει αυτοπεποίθηση και αυτό μεταφράζεται και στον αγωνιστικό χώρο. Με 15 βαθμούς είναι συγκάτοικος με άλλες δύο ομάδες στην 3η θέση και στο -2 από την κορυφή.

Ανεβαίνει... αθόρυβα το νεανικό συγκρότημα του Άρτζομ Ράτζκοφ, ο οποίος φαίνεται να έχει δώσει μία ταυτότητα στην ομάδα του. Κλειδί αποτελεί ο Χαραλάμπους, ο οποίος κάνει εξαιρετικά ματς μετά την επιστροφή του από τραυματισμό, και μαζί με τον Νίκολιτς έχουν βρει καλή χημεία στο κέντρο. Σε συνάρτηση με το γεγονός ότι ο Ρούντι Εφαγκέ εκτελεί ακατάπαυστα αφού έχει πετύχει εφτά γκολ, ο Άρης δείχνει έτοιμος να γίνει μπελάς στους υπόλοιπους. Και ας μην τον υπολόγιζαν, μετά τις μαζικές φυγές παικτών το καλοκαίρι.

Η επόμενη αποστολή είναι δύσκολη αφού θα παίξει με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, σε ένα επετειακό ματς για τους γαλαζοκίτρινους. Όμως στόχος του είναι το διπλό που θα τον κρατήσει σε επαφή με την κορυφή. Ο Χαραλάμπους, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες, θα είναι διαθέσιμος και θα εκτίσει με Νέα Σαλαμίνα.