Champions League: Στα μισά του δρόμου και θα φανεί... φως

Στην 4η αγωνιστική μπαίνει η League phase του Champions League και στην οποία θα ξεκαθαρίσει κάπως το σκηνικό, όσον αφορά την 24άδα.

Το αποψινό μενού αρχίζει στις 19:45 με Σαχτάρ-Σπόρτινγκ και Γαλατάσαραϊ-Στουτγκάρδη και συνεχίζεται το βράδι (22:00) με ματσάρες. Συγκεκριμένα: Ατλέτικο-Μπάγερν, Μπαρτσελόνα-Άστον Βίλα, Φέγενορντ-Ίντερ, Μπόντο Γκλιμτ-Λιλ, ΛΑΣΚ-Σλόβαν Μπρ., Μάντσεστερ Γ.-Ρόμα, Βιγιαρεάλ-Παρί ΣΖ.

Στην κορυφή είναι πέντε ομάδες με το απόλυτο (Παρί ΣΖ, Άστον Βίλα 9, Λίβερπουλ, Ρεάλ και Μπέτις 9 και ακολουθούν με εφτά βαθμούς η Στουτγκάρδη και η Άρσεναλ. Από εκεί και πέρα, στους έξι βαθμούς είναι η Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Σίτι, Κλαμπ Μπριζ, Σπόρτινγκ και Ντόρτμουντ ενώ η ΑΕΚ με τρεις βαθμούς είναι εκτός 24άδας και θα ψάξει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα αύριο (19:45) στην Αθήνα απέναντι στη Ρεάλ.