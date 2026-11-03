Ευκαιρία για ντόπα και τους... παγκίτες

Η ΑΕΛ προέρχεται από δύο σερί ήττες και σίγουρα η ψυχολογία έχει... πέσει κάπως. Από την άλλη όμως παραμένει δυνατά σε τροχιά στόχων καθώς είναι στο -2 και μπορεί να υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός αλλά ταυτόχρονα η αισιοδοξία είναι διάχυτη.

Αναζητά μία ψυχολογική ντόπα και προσφέρεται το αποψινό (18:00) παιχνίδι με τον Ηρακλή Γερολάκκου για τη φάση των «16» του κυπέλλου. Άλλωστε είναι ένας θεσμός που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο και που πάντα ενδιαφέρει την ΑΕΛ. Είναι το μεγάλο φαβορί και θα προσπαθήσει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Ο Ούγκο Μαρτίνς θα προχωρήσει σε διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα. Είναι δε μία ευκαιρία και για τους παγκίτες να πάρουν λεπτά συμμετοχής αλλά και για τους λεγόμενους βασικούς παίκτες να ξεκουραστούν για να είναι φρέσκοι στη συνέχεια, αν και μετά το ματς με την Krasava E.N.Y. (07/11, 16:00) θα ακολουθήσει διακοπή.