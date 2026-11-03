Ο Άγγελος Τσολάκης αποχώρησε από τον πάγκο των Αpollon Ladies μετά από ένα χρόνο παρουσίας και μέσω ανάρτησης λέει το δικό του αντίο στην ομάδα της Λεμεσού.

Αναλυτικά:

«ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ…

Ήρθε η ώρα να ολοκληρώσω την παρουσία μου ως προπονητής της Apollon Ladies F.C., για προσωπικούς λόγους.

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η απόφαση της αποχώρησής μου είχε ληφθεί αρκετό καιρό πριν και είχε ήδη γνωστοποιηθεί στον Πρόεδρο της ομάδας. Είχα ενημερώσει ότι μετά τους δύο αγώνες με την Πέγεια και την Ομόνοια θα ολοκλήρωνα τον κύκλο μου στην ομάδα. Ήταν μια συνειδητή προσωπική απόφαση και σε καμία περίπτωση μια απόφαση της στιγμής.

Έντεκα μήνες γεμάτοι δουλειά, καθημερινή προσπάθεια, προκλήσεις, συγκινήσεις και, πάνω απ’ όλα, επιτυχίες!

Μέσα σε αυτό το διάστημα καταφέραμε να κατακτήσουμε όλους τους εγχώριους τίτλους, το Νταμπλ της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, αλλά και το Super Cup! Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε εξαιρετικές εμφανίσεις στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες και την ποιότητα αυτής της ομάδας.

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι πραγματικά λίγο για τις παίκτριές μου. Για την προσπάθεια, την αφοσίωση, τον χαρακτήρα και την ψυχή που έδωσαν σε αυτή τη διαδρομή. Μαζί ζήσαμε μοναδικές στιγμές και πετύχαμε πράγματα για τα οποία θα αισθάνομαι πάντα περήφανος.

Φεύγω με γεμάτη την καρδιά και μόνο περηφάνια για αυτή την ομάδα και όλα όσα καταφέραμε μαζί!

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντώνη, τον Στέλιο, τον Μαρίνο, τη Χρυστάλλα, καθώς και την κα Αντρούλλα, για την καθημερινή συνεργασία, τη στήριξη και την πολύτιμη βοήθειά τους.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο κ. Αντρέα Μαραγκό και σε ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου και την ευκαιρία που μου έδωσαν να υπηρετήσω αυτή την ομάδα.

Εύχομαι από καρδιάς στην Apollon Ladies κάθε επιτυχία στη συνέχεια, τόσο στο Πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο.

Οι τίτλοι είναι σημαντικοί, αλλά οι άνθρωποι, οι στιγμές και οι σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από το ποδόσφαιρο είναι αυτά που μένουν για πάντα.

Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου!

APOLLON LADIES F.C».