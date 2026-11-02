Ο Τάισον θα προπονείται με τη Β ομάδα του ΠΑΟΚ!

Απόφαση έκπληξη από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενημέρωσε πως ο Τάισον θα προπονείται από εδώ και στο εξής με τη Β ομάδα!

Σύμφωνα με την ενημέρωση των «ασπρόμαυρων», ο Βραζιλιάνος «υποβιβάζεται» στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου με σκοπό να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα.

Ο Τάισον εντάσσεται από σήμερα σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα με στόχο την ανάκτηση και τη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης και την αγωνιστική του ετοιμότητα.

Την ίδια ώρα, φαίνεται πως πρόκειται και για μια κίνηση με συμβολισμό από τον ΠΑΟΚ και το επόμενο διάστημα θα προπονείται με τη Β ομάδα. Αυτό μάλιστα μπορεί να σημαίνει πως ο 38χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός είναι πιθανό να χάσει και το ερχόμενο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σε ένα σημείο όπου ούτως ή άλλως οι λύσεις είναι περιορισμένες για τον Αλέσιο Λίσι.

sport-fm.gr