Βρίσκουν κάτοχο άλλα δύο εισιτήρια

Άλλες δύο ομάδες θα κλείσουν θέση στους «16» του Κυπέλλου Coca-Cola και θα απομένουν ακόμη δύο κομμάτια ώστε να φτιαχτεί το παζλ.

Στις 18:00 η ΑΕΛ θα παίξει με τον Ηρακλή Γερολάκκου και στις 19:00 η Καρμιώτισσα θα μονομαχήσει με τον Ερμή. Σε ματς που προηγήθηκαν, εξασφάλισαν εισιτήριο η Ε.Ν. Ύψωνα (0-2 τον Σπάρτακο), ο Άρης (4-0 τον Εθνικό Άχνας), η ΑΕΚ (3-2 τον Ακρίτα), η Νέα Σαλαμίνα (4-0 την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου), ο ΑΠΟΕΛ (5-2 τον Χαλκάνορα) και η Ομόνοια Αραδίπππου (6-3 τον Διγενή Μόρφου).

Υπενθυμίζουμε πως Πάφος FC και Ομόνοια, που συμμετέχουν σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά και ο Απόλλωνας, που ήταν φιναλίστ του περσινού τελικού, πέρασαν στη β΄ φάση, όπως και η Ανόρθωση, ο ΑΣΙΛ και η Ένωση όντας οι τυχερές ομάδες από την κλήρωση.

Αύριο (04/11) θα παίξουν Δόξα-Ολυμπιακός (18:00) και την Πέμπτη η Ομόνοια 29Μ θα παίξει με την ΑΕΠ Πολεμιδιών.