Τέσσερις ευρωπαϊκές μάχες σε δύο βραδιές για την κυπριακή καλαθόσφαιρα
ΓΗΠΕΔΟ
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Συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο FIBA Europe Cup
Τέσσερις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα των κυπριακών ομάδων την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Κεραυνός Στροβόλου και Πετρολίνα ΑΕΚ συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο FIBA Europe Cup, ενώ η ΑΕΛ έχει διπλή παρουσία, με την ανδρική ομάδα στο European North Basketball League και τη γυναικεία στο EuroCup Women.
Με TalTech στο «Νίκος Σολομωνίδης» η TRIA EKA ΑΕΛ
Πρώτη χρονικά αγωνίζεται η TRIA EKA ΑΕΛ, η οποία την Τρίτη στις 19:00 υποδέχεται την Tal Tech από την Εσθονία στο «Νίκος Σολομωνίδης». Η αναμέτρηση αποτελεί την τρίτη φετινή υποχρέωση της ομάδας της Λεμεσού στο European North Basketball League.
Η ΑΕΛ έχει πραγματοποιήσει ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση, με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ η Tal Tech βρίσκεται στο 2-1. H ομάδα της Λεμεσού έχει επίσης διαφορά πόντων +36 μετά τις δύο πρώτες αναμετρήσεις της στον Β' όμιλο.
Δύσκολη αποστολή στη Γαλλία για τον Κεραυνό
Λίγο αργότερα, στις 21:00 ώρα Κύπρου, ο Κεραυνός Στροβόλου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη SLUC Nancy Basket για την 5η αγωνιστική του Δ΄ Ομίλου του FIBA Europe Cup. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Palais des Sports «Jean Weille» στη Νανσί.
Η βαθμολογική κατάσταση του ομίλου δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, καθώς Nancy, Κεραυνός και King Szczecin έχουν από τρεις νίκες και μία ήττα μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Η γαλλική ομάδα έχει απολογισμό 3-1, όπως και οι ερυθροκίτρινοι, με τις τρεις ομάδες να βρίσκονται ισόβαθμες στην κορυφή.
Στη Θεσσαλονίκη η Πετρολίνα ΑΕΚ
Την Τετάρτη στις 19:30 η Πετρολίνα ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Ε΄ Ομίλου του FIBA Europe Cup.
Η πρωταθλήτρια Κύπρου βρίσκεται στο 3-1 μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και συγκατοικεί στην κορυφή του ομίλου με την Dziki Warszawa. Ο Ηρακλής ακολουθεί με απολογισμό 2-2, όπως επίσης οι Würzburg και Tartu, γεγονός που κάνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχεια του ομίλου.
Η Πετρολίνα ΑΕΚ έχει μέχρι στιγμής τρεις νίκες απέναντι σε Würzburg, Dziki Warszawa και Tartu, ενώ η μοναδική της ήττα ήρθε εκτός έδρας απέναντι στην MZT Skopje.
Νέα πρόκληση για τη γυναικεία ΑΕΛ
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Τετάρτη στις 19:30 στο «Σπύρος Κυπριανού», όπου η γυναικεία ομάδα της ΑΕΛ υποδέχεται την Zabiny Brno για την 4η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου του EuroCup Women.
Η ΑΕΛ προέρχεται από την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, με 88-79 απέναντι στην HBA Helsinki, και έχει πλέον απολογισμό 1-2. Στην κορυφή του ομίλου βρίσκεται η Zabiny Brno με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, ενώ ακολουθεί η Charnay Basket με 2-1.
Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στην πρεμιέρα του ομίλου στο Μπρνο, όπου η τσεχική ομάδα είχε επικρατήσει με 102-64. Η ΑΕΛ θα επιδιώξει αυτή τη φορά, μπροστά στο κοινό της, να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στην πρωτοπόρο του ομίλου.
Το πρόγραμμα
Τρίτη 3 Νοεμβρίου
19:00 TRIA EKA ΑΕΛ - Tal Tech
European North Basketball League
«Νίκος Σολομωνίδης» - Live @ Cytavision
21:00 SLUC Nancy Basket - Κεραυνός Στροβόλου
FIBA Europe Cup, Δ΄ Όμιλος - Live @ FIBA YouTube
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
19:30 Ηρακλής Θεσσαλονίκης - Πετρολίνα ΑΕΚ
FIBA Europe Cup, Ε΄ Όμιλος - Live @ FIBA YouTube
19:30 ΑΕΛ - Zabiny Brno
EuroCup Women, Α΄ Όμιλος
«Σπύρος Κυπριανού» - Live @ Cytavision