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Τέσσερις ευρωπαϊκές μάχες σε δύο βραδιές για την κυπριακή καλαθόσφαιρα

ΓΗΠΕΔΟ

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Συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο FIBA Europe Cup

Τέσσερις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα των κυπριακών ομάδων την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Κεραυνός Στροβόλου και Πετρολίνα ΑΕΚ συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο FIBA Europe Cup, ενώ η ΑΕΛ έχει διπλή παρουσία, με την ανδρική ομάδα στο European North Basketball League και τη γυναικεία στο EuroCup Women.

Με TalTech στο «Νίκος Σολομωνίδης» η TRIA EKA ΑΕΛ

Πρώτη χρονικά αγωνίζεται η TRIA EKA ΑΕΛ, η οποία την Τρίτη στις 19:00 υποδέχεται την Tal Tech από την Εσθονία στο «Νίκος Σολομωνίδης». Η αναμέτρηση αποτελεί την τρίτη φετινή υποχρέωση της ομάδας της Λεμεσού στο European North Basketball League.

Η ΑΕΛ έχει πραγματοποιήσει ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση, με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ η Tal Tech βρίσκεται στο 2-1. H ομάδα της Λεμεσού έχει επίσης διαφορά πόντων +36 μετά τις δύο πρώτες αναμετρήσεις της στον Β' όμιλο.

Δύσκολη αποστολή στη Γαλλία για τον Κεραυνό

Λίγο αργότερα, στις 21:00 ώρα Κύπρου, ο Κεραυνός Στροβόλου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη SLUC Nancy Basket για την 5η αγωνιστική του Δ΄ Ομίλου του FIBA Europe Cup. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Palais des Sports «Jean Weille» στη Νανσί.

Η βαθμολογική κατάσταση του ομίλου δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, καθώς Nancy, Κεραυνός και King Szczecin έχουν από τρεις νίκες και μία ήττα μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Η γαλλική ομάδα έχει απολογισμό 3-1, όπως και οι ερυθροκίτρινοι, με τις τρεις ομάδες να βρίσκονται ισόβαθμες στην κορυφή.

Στη Θεσσαλονίκη η Πετρολίνα ΑΕΚ

Την Τετάρτη στις 19:30 η Πετρολίνα ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Ε΄ Ομίλου του FIBA Europe Cup.

Η πρωταθλήτρια Κύπρου βρίσκεται στο 3-1 μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και συγκατοικεί στην κορυφή του ομίλου με την Dziki Warszawa. Ο Ηρακλής ακολουθεί με απολογισμό 2-2, όπως επίσης οι Würzburg και Tartu, γεγονός που κάνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχεια του ομίλου.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ έχει μέχρι στιγμής τρεις νίκες απέναντι σε Würzburg, Dziki Warszawa και Tartu, ενώ η μοναδική της ήττα ήρθε εκτός έδρας απέναντι στην MZT Skopje.

Νέα πρόκληση για τη γυναικεία ΑΕΛ

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Τετάρτη στις 19:30 στο «Σπύρος Κυπριανού», όπου η γυναικεία ομάδα της ΑΕΛ υποδέχεται την Zabiny Brno για την 4η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου του EuroCup Women.

Η ΑΕΛ προέρχεται από την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, με 88-79 απέναντι στην HBA Helsinki, και έχει πλέον απολογισμό 1-2. Στην κορυφή του ομίλου βρίσκεται η Zabiny Brno με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, ενώ ακολουθεί η Charnay Basket με 2-1.

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στην πρεμιέρα του ομίλου στο Μπρνο, όπου η τσεχική ομάδα είχε επικρατήσει με 102-64. Η ΑΕΛ θα επιδιώξει αυτή τη φορά, μπροστά στο κοινό της, να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στην πρωτοπόρο του ομίλου.

Το πρόγραμμα

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

19:00 TRIA EKA ΑΕΛ - Tal Tech

European North Basketball League

«Νίκος Σολομωνίδης» - Live @ Cytavision

21:00 SLUC Nancy Basket - Κεραυνός Στροβόλου

FIBA Europe Cup, Δ΄ Όμιλος - Live @ FIBA YouTube

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

19:30 Ηρακλής Θεσσαλονίκης - Πετρολίνα ΑΕΚ

FIBA Europe Cup, Ε΄ Όμιλος - Live @ FIBA YouTube

19:30 ΑΕΛ - Zabiny Brno

EuroCup Women, Α΄ Όμιλος

«Σπύρος Κυπριανού» - Live @ Cytavision

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