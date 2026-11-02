Βαριά τιμωρία της Ευρωλίγκας σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν!

Το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής, στο οποίο η Παρτίζαν του Ζοάν Πεναρόγια επικράτησε με 85-82 του Ερυθρού Αστέρα είχε και... τρίτο ημίχρονο, καθώς η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τις κυρώσεις για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκειά του.

Ο Ερυθρός Αστέρας καλείται να πληρώσει 115.000 ευρώ, ενώ απαγορεύεται η μετακίνηση των οπαδών του σε πέντε εκτός έδρας αναμετρήσεις. Η ποινή αφορά περιστατικά που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια, χρήση λέιζερ, ρίψη αντικειμένων, προσβλητική συμπεριφορά και εισβολή φιλάθλων στο παρκέ.

Αντίστοιχα, στην Παρτίζαν επιβλήθηκε πρόστιμο 49.000 ευρώ για χρήση πυροτεχνημάτων και λέιζερ, ρίψη αντικειμένων, είσοδο οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

sport-fm.gr