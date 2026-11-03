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Η φήμη του O3 Olympus Man - Triathlon της Activate Cyprus ξεπερνά τα όρια της Κύπρου

ΓΗΠΕΔΟ

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Η δυναμική του αγώνα επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο με την πολυπληθή συμμετοχή αθλητών και αθλητριών

Η φήμη του O3 Olympus Man – Triathlon, αγώνας που διοργανώνεται από την Activate Cyprus, ξεπερνά τα όρια της Κύπρου, με τη διοργάνωση να έχει καθιερωθεί ως ένας ξεχωριστός αγώνας τριάθλου, προσελκύοντας αθλητές και αθλήτριες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η δυναμική του αγώνα επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο με την πολυπληθή συμμετοχή αθλητών και αθλητριών που λατρεύουν τη δοκιμασία του τριάθλου, με την πρόκληση να ξεπεράσουν τα όριά τους μέσα από τις απαιτητικές διαδρομές του O3 Olympus Man – Triathlon.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 7 Νοεμβρίου, με τους συμμετέχοντες να καλούνται να ανταποκριθούν σε μια μοναδική πρόκληση αντοχής, με την προσπάθειά τους να ξεκινάει από την επιφάνεια της θάλασσας και τον τερματισμό να γίνεται στην ψηλότερη κορυφή της Κύπρου, στον Όλυμπο, σε υψόμετρο 1.952μ.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει δύο αποστάσεις, δίνοντας στους αθλητές τη δυνατότητα να επιλέξουν την πρόκληση που τους ταιριάζει. Η πρώτη του O3 Olympus Man – Triathlon περιλαμβάνει 1,9χλμ κολύμβησης, 84χλμ ποδηλασίας και 21χλμ τρεξίματος, ενώ την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί και η μεγαλύτερη απόσταση, του O3 Xtreme Olympus Man – Triathlon, με 3,8χλμ κολύμβησης, 178χλμ ποδηλασίας και 43χλμ τρεξίματος.

Από το 2025, το O3 Olympus Man - Triathlon αποτελεί έναν από τους πέντε αγώνες που περιλαμβάνονται στο Hall of Fame του Extreme Triathlon Series 0.5. Οι αθλητές που συμμετέχουν στους αγώνες της σειράς έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα από τα πέντε μετάλλια που απαιτούνται για την κατάκτηση του επάθλου του Extreme Triathlon Series 0.5.

Η παρουσία της διοργάνωσης σε αυτή την ξεχωριστή σειρά αγώνων ενισχύει τη διεθνή της αναγνώριση και αναδεικνύει την Κύπρο ως προορισμό για αθλητές που αναζητούν απαιτητικές προκλήσεις και μοναδικές εμπειρίες στον χώρο του τριάθλου.

Το O3 Olympus Man - Triathlon στηρίζουν η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Περισσότερες πληροφορίες για το O3 Olympus Man - Triathlon στο https://www.activatecyprus.com/o3-olympusman-1 και για το O3 Xtreme Olympus Man – Triathlon στο https://www.activatecyprus.com/o3-olympusman-xtreme-o3.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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