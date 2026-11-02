Στρέφει την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό o ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει πίσω του τη νίκη επί του Asteras AKTOR και πλέον η προσοχή του είναι επικεντρωμένη στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι είχε προγραμματισμένη πρωινή προπόνηση τη Δευτέρα (02/11), εκεί όπου ο Τομ Λουσέ συνέχισε με ατομικό, ενώ οι Δημήτρης Πέλκας και Γιάννης Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

«Μετά τη νίκη επί του Asteras Aktor, το πρόγραμμα είχε πρωινή προπόνηση για το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου, το οποίο στρέφει την προσοχή του στο κυριακάτικο ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Όσοι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα του κυριακάτικου αγώνα, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα.

Για τους υπόλοιπους η προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής και ολοκληρώθηκε με δίτερμα σε περιορισμένο χώρο.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, οι Πέλκας και Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ ο Λουσέ έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο», αναφέρει αναλυτικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ.

sport-fm.gr