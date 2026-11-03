Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται απόψε, στις 22:00, την Μπάγερν Μονάχου, στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Champions League, σε μια σπουδαία ευρωπαϊκή αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, με τη Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης προσφέρεται από τη Stoiximan στα 3.30, η ισοπαλία στα 4.00 και η επικράτηση της Μπάγερν Μονάχου στα 2.00. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές αγορές του αγώνα. Το Over 0.5 στα δοκάρια προσφέρεται στο 1.80, ενώ το Over 1.5 στα δοκάρια στα 3.65. Στη συγκεκριμένη αγορά, ως δοκάρι υπολογίζεται η περίπτωση κατά την οποία η μπάλα χτυπά στο δοκάρι χωρίς να έχει περάσει τη γραμμή του τέρματος.

Παράλληλα, η επιλογή να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης προσφέρεται στα 2.80, προσθέτοντας ακόμη μία ενδιαφέρουσα δυνατότητα στις διαθέσιμες στοιχηματικές αγορές. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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