Στο νοσοκομείο ο Ζοάο Μάριο, ξανά διαθέσιμος ο Στρακόσα

Πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ με τον Ζοάο Μάριο, καθώς ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός διαγνώστηκε με πνευμονία και χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Η εκτίμηση είναι ότι θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 4-5 ημέρες, κάτι που δυσκολεύει σημαντικά την παρουσία του στις προσεχείς αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Ζοάο Μάριο αναμένεται να χάσει το παιχνίδι με τη Ρεάλ, ενώ εξαιρετικά περιορισμένες είναι οι πιθανότητες να προλάβει και την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Ακόμη και αν έχει επιστρέψει μέχρι τότε, η περιπέτεια που περνά με την υγεία του καθιστά δύσκολη τη συμμετοχή του.

Άλλωστε, ο Πορτογάλος είχε παρουσιάσει πυρετό πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή της Ένωσης.

Στα ευχάριστα για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Θωμάς Στρακόσα επέστρεψε στις προπονήσεις, αφήνοντας πίσω το πρόβλημα που τον κράτησε εκτός και θέτοντας ξανά τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του.

sport-fm.gr