ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο νοσοκομείο ο Ζοάο Μάριο, ξανά διαθέσιμος ο Στρακόσα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Nοσηλεύεται με πνευμονία και αναμένεται να μείνει εκτός για μερικές ημέρες

Πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ με τον Ζοάο Μάριο, καθώς ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός διαγνώστηκε με πνευμονία και χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Η εκτίμηση είναι ότι θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 4-5 ημέρες, κάτι που δυσκολεύει σημαντικά την παρουσία του στις προσεχείς αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Ζοάο Μάριο αναμένεται να χάσει το παιχνίδι με τη Ρεάλ, ενώ εξαιρετικά περιορισμένες είναι οι πιθανότητες να προλάβει και την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Ακόμη και αν έχει επιστρέψει μέχρι τότε, η περιπέτεια που περνά με την υγεία του καθιστά δύσκολη τη συμμετοχή του.

Άλλωστε, ο Πορτογάλος είχε παρουσιάσει πυρετό πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή της Ένωσης.

Στα ευχάριστα για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Θωμάς Στρακόσα επέστρεψε στις προπονήσεις, αφήνοντας πίσω το πρόβλημα που τον κράτησε εκτός και θέτοντας ξανά τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΕλλαδαSuper League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για Ρεν

Super League

|

Category image

Έχει βρει αυτοπεποίθηση και ανεβαίνει... αθόρυβα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Δελτία Τύπου

|

Category image

Champions League: Στα μισά του δρόμου και θα φανεί... φως

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ευκαιρία για ντόπα και τους... παγκίτες

ΑΕΛ

|

Category image

Πάρθηκε η απόφαση για Τανάσε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Βρίσκουν κάτοχο άλλα δύο εισιτήρια

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Τέσσερις ευρωπαϊκές μάχες σε δύο βραδιές για την κυπριακή καλαθόσφαιρα

Κύπρος

|

Category image

Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της Τρίτης (03/11)

TV

|

Category image

Κορυφαίος παίκτης ο Κωνσταντέλιας, καλύτερος ξένος ο Πινέδα και προπονητής ο Νίκολιτς

Ελλάδα

|

Category image

Βαριά τιμωρία της Ευρωλίγκας σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολυμπιακοί Αγώνες 2036-ΔΟΕ: Παρέμειναν επτά οι υποψήφιες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έξι γκολ αλλά κανένας νικητής στο Ομόνοια - ΑΕΛ, άνετος ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Στο νοσοκομείο ο Ζοάο Μάριο, ξανά διαθέσιμος ο Στρακόσα

Super League

|

Category image

Νίκησε, ηρέμησε, μα μπορεί και καλύτερα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη