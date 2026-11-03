Ο Ραφίνια παραμένει πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη

Ο Ραφίνια συνεχίζει να σκοράρει κατά βούληση, καθώς πέτυχε δύο γολ στην εμφατική νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Αλαβές με 6-1 και με 15 τέρματα σε 10 αγώνες, προηγείται στον πίνακα με τους πιο παραγωγικούς σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης (σ.σ. Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Τουρκία).

Στην δεύτερη θέση με 12 γκολ σε 11 συμμετοχές με την Ρεάλ Μαδρίτης στην Laliga, βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαπέ, ενώ το άτυπο βάθρο συμπληρώνει ο Βαγγέλης Παυλίδης (πέτυχε το μοναδικό γκολ στην νίκη της Μπενφίκα με 1-0 επί της Αλβέρκα) με 10 τέρματα σε ισάριθμες αναμετρήσεις του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο πίνακας με τους κορυφαίους σκόρερ στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

1. Ραφίνια (29 ετών/Μπαρτσελόνα/Βραζιλία) 15 γκολ σε 10 αγώνες

2. Κιλιάν Μπαπέ (27 ετών/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 12 γκολ σε 11 αγώνες

3. Βαγγέλης Παυλίδης (27 ετών/Μπενφίκα/Ελλάδα) 10 γκολ σε 10 αγώνες

4. Λαμίν Γιαμάλ (19 ετών/Μπαρτσελόνα/Ισπανία) 10 γκολ σε 11 αγώνες

5. Βίκτορ Οσιμεν (27 ετών/Γαλατασαράϊ/Νιγηρία) 9 γκολ σε 8 αγώνες

6. Νίκλας Φούλκρουγκ (33 ετών/Βέρντερ Βρ./Γερμανία) 9 γκολ σε 8 αγώνες

7. Γκουστάβο Βαρέλα (21 ετών/Μόντσα/Πορτογαλία) 9 γκολ σε 9 αγώνες

8. Ερλινγκ Χάαλαντ (26 ετών/Μάντσ.Σίτι/Νορβηγία 9 γκολ σε 9 αγώνες

9. Γκιφτ Ορμπαν (24 ετών/Αμεντσπορ/Νιγηρία) 9 γκολ σε 10 αγώνες

10. Ντόνιελ Μάλεν (27 ετών/Ρόμα/Ολλανδία) 8 γκολ σε 9 αγώνες