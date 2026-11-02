Κορυφαίος παίκτης ο Κωνσταντέλιας, καλύτερος ξένος ο Πινέδα και προπονητής ο Νίκολιτς

Με ιδιαίτερη λάμψη και σε μία πολύ όμορφη τελετή στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών & Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) την 45η Γιορτή του, σε μία εκδήλωση θεσμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σε μία εκδήλωση όπου βραβεύτηκαν οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2025/26, όπως προέκυψαν μέσω ψηφοφορίας που διεξήχθη μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, όπως και όσοι και όσες ξεχώρισαν για το ήθος τους κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής για δεύτερη σερί σεζόν αναδείχθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος συνεχίζει από το καλοκαίρι την καριέρα του στην Ντόρτμουντ κι αναρρώνει μετά την επέμβαση που έκανε στο χιαστό του.

Καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής ψηφίστηκε ο Ορμπελίν Πινέδα για τις εμφανίσεις του με την ΑΕΚ, με τον Μεξικανό να συνεχίζει πλέον την καριέρα του εδώ και λίγους μήνες στο Μεξικό με τη φανέλα της Τσίβας και να στέλνει ένα βίντεο στο οποίο αφού ευχαρίστησε τους πάντες, κατέληξε λέγοντας «μόνο ΑΕΚ».

«Κιτρινόμαυρο» ήταν το βραβείο και του καλύτερου προπονητή με τον Μάρκο Νίκολιτς να ψηφίζεται κορυφαίος τεχνικός καθώς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στα προημιτελικά του Conference League, ενώ καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής του εξωτερικού αναδείχθηκε ο Χρήστος Τζόλης για τα... πεπραγμένα του με την Μπριζ, πριν πάρει τη μεγάλη μεταγραφή του στην Άρσεναλ.

Βραβεύτηκαν επίσης ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού ως πρώτος σκόρερ της περσινής Super League, ο Σωτήρης Κοντούρης (Παναιτωλικός/Παναθηναϊκός) ως ο καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν και ο Θωμάς Στρακόσια ως ο κορυφαίος τερματοφύλακας.

Οι νικητές και οι νικήτριες ανά κατηγορία:

Καλύτερος Νέος και Καλύτερη Νέα

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Χρήστος Αλμύρας (Asteras AKTOR Β’)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Χρύσανθος Γκέζος (Ελλάς Σύρου)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Παναγιώτα Αργυρίου (ΠΑΟΚ)

-Super League: Σωτήρης Κοντούρης (Παναιτωλικός/Παναθηναϊκός)

Καλύτερος και Καλύτερη Τερματοφύλακας

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Θανάσης Γκαραβέλης (Νίκη Βόλου)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Γιάννης Γκέλιος (Καλαμάτα)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Ντάνι Νόιχαους (ΠΑΟΚ)

-Super League: Θωμάς Στρακόσα (ΑΕΚ)

Καλύτερος Διαιτητής

Άγγελος Ευαγγέλου

Καλύτερος Έλληνας και Καλύτερη Ελληνίδα του εξωτερικού

-Καλύτερος Έλληνας: Χρήστος Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ)

-Καλύτερη Ελληνίδα: Βεατρίκη Σαρρή (Μπέρμιγχαμ Σίτι)

Καλύτερος Προπονητής ανά κατηγορία

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Γιώργος Αντωνόπουλος (Asteras AKTOR Β’)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Αλέκος Βοσνιάδης (Καλαμάτα)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Θανάσης Πατρικίδης (ΠΑΟΚ)

-Super League: Μάρκο Νίκολιτς (ΑΕΚ)

Καλύτερος Ξένος και Καλύτερη Ξένη

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Ροντρίγκο Εραμούσπε (Ηρακλής)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Αχμάντ Μορέιρα (Καλαμάτα)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Μινέλα Γκατσανίτσα (ΠΑΟΚ)

-Super League: Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ)

Καλύτερος Έλληνας και Καλύτερη Ελληνίδα

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Ραφαήλ Πέττας (Νίκη Βόλου)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Ηλίας Τσέλιος (Καλαμάτα)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Γρηγορία Πούλιου (Παναθηναϊκός)

-Super League: Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Η κορυφαία ενδεκάδα της Super League για τη σεζόν 2025/26 είχε για πρώτη φορά... 14 παίκτες, καθότι στην τελική κατάταξη υπήρξαν τρεις... ισοψηφίες.

Η ΑΕΚ είχε τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση, με έξι ποδοσφαιριστές να συμπεριλαμβάνονται στις επιλογές. Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού, δύο του ΠΑΟΚ και δύο του Λεβαδειακού συμπλήρωσαν τη λίστα, ενώ από τον Παναθηναϊκό επιλέχθηκε ο Ανδρέας Τεττέη. Στην περίπτωση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, η παρουσία του στην κορυφαία ομάδα συνυπολογίζεται στην περυσινή του θητεία στον Λεβαδειακό.

Τερματοφύλακας

Θωμάς Στρακόσια (ΑΕΚ)

Κεντρικοί αμυντικοί

Φιλίπε Ρέλβας (ΑΕΚ)

Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)

Αριστερός μπακ

Μάριος Βήχος (Λεβαδειακός)

Δεξιοί μπακ (ισοψηφία)

Λάζαρος Ρότα (ΑΕΚ)

Τριαντάφυλλος Τσάπρας (Λεβαδειακός)

Κεντρικοί χαφ

Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ)

Ραζβάν Μάριν (ΑΕΚ)

Εξτρέμ (ισοψηφία)

Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός)

Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ)

Επιθετικοί (ισοψηφία)

Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ)

Ανδρέας Τεττέη (Παναθηναϊκός)

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)