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Η δεύτερη καλύτερη επίθεση μετά τον τίτλο του 2010 για τον Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

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Έχει μέσο όρο όσο 2,4 γκολ

Ο Παναθηναϊκός έχει έναν ξεκάθαρο στόχο. Να κατακτήσει την κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2010.

Σ' επτά αγωνιστικές έως τώρα η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει δείξει ότι διαθέτει ποιότητα και θέληση να το πετύχει. Με έξι νίκες και μία ήττα στο ντέρμπι αιωνίων, ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή, αλλά θα χρειαστεί συνέπεια για να φτάσει μέχρι το τέλος.

Επιθετικά κι αμυντικά ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Αμυντικά έχει κρατήσει το μηδέν σε τρία παιχνίδια, Λεβαδειακό, Καλαμάτα και Παναιτωλικό. Δέχθηκε γκολ από ΠΑΟΚ, Αστέρα, Κηφισιά και Ολυμπιακό. Το ντέρμπι στο Φάληρο ήταν και το μοναδικό στο οποίο δεν βρήκαν δίχτυα οι πράσινοι.

Ο Παναθηναϊκός γενικά έχει ισορροπία κι επιθετικά και αμυντικά. Μπροστά αποδίδει πολύ καλά. Δημιουργεί πολλές τελικές και φυσικά το σημαντικό είναι να αξιοποιεί όσες χρειάζεται για να φύγει νικητής από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε ένα γκολ κόντρα στην Καλαμάτα, κανένα στο Φάληρο και δύο κόντρα στον Λεβαδειακό. Στα υπόλοιπα τέσσερα ματς έχει τρία γκολ και άνω. Το τριφύλλι νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά, 3-0 τον Παναιτωλικό και 5-1 τους Αρκάδες.

Σε επτά αγωνιστικές μετράει 17 γκολ και ο μέσος όρος ανά αγώνα είναι 2,4 γκολ. Μία επίδοση που αν συνεχιστεί ασφαλώς μπορεί να οδηγήσει στον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής διαθέτει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με αυτά τα 17 γκολ. Στα 16 είναι δεύτερη η ΑΕΚ, με παιχνίδι λιγότερο και στα 15 ο ΠΑΟΚ. Στα 13 είναι τέταρτη η Καλαμάτα! Ο δεύτερος στη βαθμολογία Ολυμπιακός, δεν έχει ούτε τα μισά γκολ του Παναθηναϊκού, αφού έχει σημειώσει επτά.

Σε ό,τι αφορά την άμυνα τα τέσσερα γκολ παθητικό, είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο γκολ παθητικό και η ΑΕΚ τρία γκολ εις βάρος της, με ματς λιγότερο, όπως αναφέραμε.

Κορυφαία η σεζόν 2023-24

Τα 17 γκολ σε επτά αγωνιστικές είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση επιθετικά του Παναθηναϊκού από το τελευταίο του πρωτάθλημα (νταμπλ για την ακρίβεια), το 2010. Εκείνη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός με Σισέ, Λέτο, Ζιλμπέρτο Σίλβα, Καραγκούνη, Κατσουράνη, Σαλπιγγίδη, Χριστοδουλόπουλο, Κλέιτον κι άλλους σπουδαίους παίκτες, είχε σκοράρει 14 φορές μέχρι και την 7η αγωνιστική.

Στα 17 γκολ έφτασε ο Παναθηναϊκός την 7η αγωνιστική και τη σεζόν 2011-12, όταν ο Σεμπάστιαν Λέτο πετούσε «φωτιές», μέχρι και τον Γενάρη, οπότε επιδεινώθηκε το πρόβλημα στο γόνατο κι ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή.

Περισσότερα γκολ μέχρι την 7η αγωνιστική, από τα 17 της χρονιάς που είναι σ' εξέλιξη, πέτυχε ο Παναθηναϊκός τη σεζόν 2023-24. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός είχε 21 γκολ υπέρ και 5 κατά. Με απολογισμό 5-1-1, ενώ φέτος έχει 6-0-1. Εκείνη τη σεζόν νίκησε με 5-0 Ατρόμητο (εντός) και Παναιτωλικό (εκτός), 4-1 στην Τρίπολη τον Αστέρα, 3-0 εντός τον Βόλο, 1-0 εκτός τον ΠΑΣ Γιάννινα, έφερε 2-2 στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ και ηττήθηκε 2-1 στην έδρα του από την ΑΕΚ.

Φέτος, λοιπόν, έχει καλύτερο απολογισμό μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός, έχει κάνει τον κόσμο του να πιστέψει και χρειάζεται και στη συνέχεια να δείξει την κατάλληλη νοοτροπία για να επιτύχει τον μεγάλο του στόχο.

Αναλυτικά τα γκολ του Παναθηναϊκού μέχρι την 7η αγωνιστική (όπως θα δείτε υπάρχουν και σεζόν που ο Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε ένα γκολ μέσο όρο ανά παιχνίδι):

ΣΕΖΟΝ ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ.

2026-27: 17-4

2025-26: 12-8

2024-25: 6-6

2023-24: 21-5

2022-23:΅ 12-2

2021-22: 14-6

2020-21: 7-6

2019-20: 5-10

2018-19: 14-4

2017-18: 6-5

2016-17: 12-4

2015-16: 14-3

2014-15: 9-7

2013-14: 8-8

2012-13: 6-5

2011-12: 17-4

2010-11: 11-6

2009-10: 14-3

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Super League

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