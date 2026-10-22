Συμφωνία του ΠΑΟΚ με Μιχαηλίδη για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030

Σε συμφωνία με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την υπογραφή νέου συμβολαίου, με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2030, έχει προχωρήσει ο ΠΑΟΚ.

Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους, η οποία προβλέπει και σημαντική βελτίωση των οικονομικών απολαβών του Έλληνα κεντρικού αμυντικού.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει την πρόθεση των «ασπρόμαυρων» να διατηρήσουν στο ρόστερ τους έναν ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου και έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος της πρώτης ομάδας.

Ο Μιχαηλίδης έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Αλέσιο Λίσι, αποτελώντας σταθερή επιλογή στο κέντρο της άμυνας, ενώ ήταν και ο πρωταγωνιστής της πρόσφατης ανατροπής απέναντι στον Ηρακλή, πετυχαίνοντας με κεφαλιά το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις.

Με τη συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030, ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει την παραμονή ενός ποδοσφαιριστή που γνωρίζει καλά τον σύλλογο, βρίσκεται σε παραγωγική ποδοσφαιρική ηλικία και αποτελεί μέρος του αγωνιστικού σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια.

Πλέον, απομένει η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και η επίσημη ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας.

gazzetta.gr