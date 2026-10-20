Με κορμό… Μασσαλίας και κόντρα στην Σπάρτα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει συνέχεια στα καλά αποτελέσματα υποδεχόμενος την Πέμπτη την Σπάρτα Πράγας (22:00) για το Europa League.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το ευρύ ροτέισον που έκανε στο ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό (0-2), αναμένεται να εμπιστευτεί τον κορμό των παικτών που οδήγησαν την ομάδα του στη νίκη επί της Μαρσέιγ την περασμένη εβδομάδα (0-1).

Σίγουρη θέση στο βασικό σχήμα περιμένουμε πως θα έχουν οι Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος και Πιρόλα, με τον Τικνιζιάν και τον Μπρούνο να διεκδικούν τη θέση του αριστερού μπακ. Στο κέντρο ο Φρόιλερ αναμένεται να είναι στην ενδεκάδα έχοντας στο πλευρό του έναν εκ των Έσε ή Πουέρτα, με φαβορί τον Αργεντινό. Στην τριάδα πίσω από τον φορ επικρατέστεροι είναι οι Ζέλσον, Ζότα και Τσικίνιο, ενώ για την κορυφή της επίθεσης το φαβορί είναι ο Γιάρεμτσουκ.

Υπενθυμίζεται πως εκτός μάχης είναι ο Φορτούνης, που αναμένεται να επιστρέψει με Ρεν (5/11) ή ΠΑΟΚ (8/11), πιθανότατα σήμερα θα ξεκαθαρίσει αν ο Μπέιλι μπορεί να μπει στην αποστολή, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Πόποβιτς, Σιπιόνι, Ρόκα και Μάριους.

sport-fm.gr