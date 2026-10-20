«Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο»

Σύντομη θα είναι, όπως όλα δείχνουν,η θητεία του Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος, που προσλήφθηκε τον Ιούνιου του 2026, προκειμένου να αναλάβει χρέη General Director of Football Business and International Club Strategy στους «ερυθρόλευκους», σύμφωνα με ρεπορτάζ της «O' Jogo», έχει απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του!

Μάλιστα, στο κείμενο αναφέρεται ότι Μπερνάρντο Μαρτίνς, ο οποίος αποτελούσε έναν από τους στενότερους συνεργάτες του πρώην προέδρου στη Βιτόρια Γκιμαράες, καθώς και ο Ντιόγκο Κέιρος, εργάζονταν επίσης στον Ολυμπιακό, έχουν αμφότεροι καταλήξει σε συμφωνία με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, προκειμένου να λύσουν οριστικά τη συνεργασία τους.

sport-fm.gr