Ανακοίνωση Νέας Σαλαμίνας για Καρλίτος

Αναλυτικά όσα σημειώνουν οι ερυθρόλευκοι:

Σε σχέση με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν ενδεχόμενη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή Norberto Carlos Costa Dos Santos (Carlitos) σε άλλη ποδοσφαιρική ομάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ επιθυμεί να ενημερώσει τον φίλαθλο κόσμο του Σωματείου μας ότι δεν έχουμε συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα αναφορικά με τον εν λόγω ποδοσφαιριστή.

Το ζήτημα παρακολουθείται και τυγχάνει χειρισμού από τους νομικούς μας συμβούλους, και καθιστούμε σαφές ότι, το Σωματείο μας επιφυλάσσει πλήρως όλα τα δικαιώματα του για λήψη των απαραίτητων νομικών διαβημάτων με στόχο την προώθηση των αξιώσεων μας, σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.